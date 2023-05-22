الإثنين 22-05-2023
الوكيل الاخباري

الطاقة: ارتفاع أسعار البنزين والديزل وانخفاض الكاز عالمياً

الأمن يُحذر من تدني الرؤية الافقية بسبب الغبار

مطار هيثرو: لن يتم إلغاء أي رحلات جوية خلال الإضراب القادم لحراس الأمن

استطلاع "الوكيل": 51% من الأردنيين يرون أن الصيف الحالي سيكون آمن مائيا

204 ملايين دينار فواتير دفعها الأردنيون عبر "جوموبي" الشهر الماضي

شكاوى مستمرة من عدم تسلم المهندسين المتقاعدين لرواتبهم منذ بداية العام الحالي

فصل مُبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً- أسماء

وزارة العمل: زيارات تفتيشية لضمان تنفيذ تعليمات بدائل الحضانات

تحذير جديد من "المعاصر" حول زيت زيتون مغشوش عبر مواقع التواصل

الجامعة العربية تدين العدوان الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني

الإثنين، 22-05-2023 12:10 م

الدماغ البشري يُظهر تفضيلا غريبا للأصوات من اليسار!

646b28294c59b773602a7f37


الوكيل الإخباري- اكتشف علماء الأعصاب في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان (EPFL) ومستشفى جامعة لوزان وجامعة لوزان تحيزا غريبا في تصورنا للأصوات السارة.

اضافة اعلان


ووفقا لمسح الدماغ لـ 13 شخصا بالغا، فإن الأصوات البشرية الإيجابية، مثل الضحك، تؤدي إلى نشاط عصبي أقوى في الجهاز السمعي للدماغ عندما يتم سماعها من الجانب الأيسر، ما يشير إلى أن القشرة السمعية البشرية مضبوطة خصيصا لاتجاه الأصوات التي تجعلنا سعداء. وليس من الواضح سبب وجود تفضيل على الإطلاق - ركزت التجارب فقط على التغييرات في النشاط في القشرة السمعية. وكيف

يُترجم مثل هذا التغيير إلى إدراك شخص ما لتلك الأصوات غير معروف وسيحتاج إلى اختباره في البحث المستقبلي.


ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسات السابقة أن الأذن اليسرى يمكنها بسهولة تحديد النغمة العاطفية في صوت شخص ما، ما يشير إلى بعض التخصصات الأساسية.
ونظرا لأن الأذن اليسرى تغذي المعلومات إلى النصف الأيمن من القشرة السمعية أولا، فقد افترض أن الجانب الأيمن من الدماغ يجب أن يكون أفضل في معالجة المشاعر من الجانب الأيسر.


لكن هذه النتائج الأخيرة تشير إلى أنه قد لا يكون الجواب الصحيح.


وعندما استمع المشاركون في الدراسة إلى أصوات بشرية سعيدة من ثلاث اتجاهات مختلفة - إما اليسار أو الوسط أو اليمين - تم تنشيط كلا جانبي القشرة السمعية.


ومع ذلك، فإن التسجيلات التي تم سماعها على الجانب الأيسر وحده، أثارت استجابة عصبية أقوى بكثير.


وتقول عالمة الأعصاب ساندرا دا كوستا من EPFL: "لا يحدث هذا عندما تأتي الأصوات الإيجابية من الأمام أو اليمين. ونظهر أيضا أن الأصوات ذات التكافؤ العاطفي المحايد أو السلبي، على سبيل المثال حروف العلة التي لا معنى لها أو الصرخات المرعبة، والأصوات الأخرى غير الأصوات البشرية لا ترتبط بالجانب الأيسر".
ومن الواضح أن اتجاه الضوضاء يمكن أن يؤثر على جودة هذا الصوت - فكر في صفارة الإنذار لسيارة الإسعاف وهي تتحرك نحوك ثم بعيدا. ويمكن أن يؤثر أيضا على إدراكنا.


وأظهرت الدراسات السابقة أن الأصوات التي تلوح في الأفق غالبا ما يُنظر إليها على أنها أكثر خطورة وإثارة من الأصوات المتراجعة. وتشير الدلائل إلى أن إثارة الشخص أسهل عندما يأتي الصوت من الخلف.


ويوجد للحساسية المتزايدة لضوضاء معينة قادمة من اتجاهات معينة، معنى تطوري واسع. لا شك أن بقاء الإنسان على قيد الحياة في آلاف السنين الماضية كان سيعتمد على كونه أكثر تشككا في الأصوات التي تتسلل من الخلف.


لكن التحيز اليساري تجاه المشاعر في الأصوات البشرية لا يمكن تفسيره بسهولة.
ومن المعروف أن بعض وظائف الدماغ تتواجد في الجانب الأيسر من الدماغ أكثر من الجانب الأيمن، والعكس صحيح، ولكن في هذه الحالة بالذات، لا يبدو أن هذا يفسر النتائج.


وفي حين أظهر النصف الأيمن من القشرة السمعية استجابة أقوى للأصوات البشرية السعيدة في منطقة واحدة تسمى L3، تم تنشيط جانبي الدماغ بواسطة الأصوات في التجارب

 

وتقول عالمة الأعصاب ستيفاني كلارك: "من غير المعروف حاليا متى يظهر تفضيل القشرة السمعية الأولية للنطق البشري الإيجابي من اليسار أثناء التطور البشري، وما إذا كانت هذه سمة إنسانية فريدة. وبمجرد أن نفهم هذا، قد نتوقع ما إذا كان مرتبطا بتفضيل اليد أو الترتيبات غير المتكافئة للأعضاء الداخلية".

 

روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
202352018218523Z8

"كورتيزون الشعر" يدقّ جرس الإنذار حول أمراض القلب

main_image6469b011c658f

دراسة : عضلات الفخذ القوية تحمي من مضاعفات النوبة القلبية

2023_5_21_18_9_7_491

خبيرة تغذية تنصح بهذه الفاكهة الصيفية: مفيدة للعين !

shutterstock_2142054351-1170x600

دراسة تكشف سببًا جديدًا للإصابة بالسمنة والسكري

2023_4_13_20_48_19_46

ارتفاع الكوليسترول .. علامات تظهر على القدمين

e01e30a5-0cb5-4b0e-b1da-28306637381e

كشف سبب ألم الظهر والرقبة في الصباح