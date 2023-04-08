الرجال أم النساء.. أيهم الأكثر عرضة للإصابة بالقولون العصبي؟

الوكيل الإخباري- تعتبر أعراض متلازمة القولون العصبي مزعجة بشكل كبير، حيث تسبب الشعور بالألم والتقلصات والرغبة في دخول المرحاض أكثر من مرة لتفريغ المعدة.



تختلف الأعراض من حيث مدى شدةتها من حالة لأخرى، لكن يبقى السؤال هنا الرجال أم النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة القولون العصبي؟

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قال الدكتور أشرف الغريب، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والباطنة، إنه لا يوجد ما يؤكد من أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة القلولون العصبي بنسبة كافية.

وأضاف الغريب، إلى اعتبار الرجال من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بتهيج القولون، موضحًا أن ذلك يرجع لنمط حياتهم اليومية الذي يختلف بالطبع عن النساء.



ولفت استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، أن التدخين وتناول المشروبات التي تحتوي على المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة، يلعبون دورًا ملحوظًا في زيادة فرص إصابة الرجال بمتلازمة القولون العصبي مقارنة بالنساء.



الأسباب الرئيسية لتهيج القولون العصبي

وأكد الدكتور أشرف الغريب، أن الشعور بألم في القولون العصبي يتوقف في الأساس على حركتين في الجهاز الهضمي ومنطقة البطن، وهما الإنغلاق والانفتاح، حيث إنه عند التعرض لقلق أو توتر وضغوطات نفسية في الحياة اليومية، تعمل واحدة من الحركتين أكثر من الآخرى، منوهًا أن هذا ما يتسبب في تهيج القولون العصبي.



تهدئة تهيج متلازمة القولون العصبي

ووجه الغريب نصيحة لكل من يتعرض لتهيج في القولون العصبي بشكل مستمر، أن يتناول أدوية مهدئة بشرط أن تكون تحت إشراف الطبيب المختص بذلك، مشيرًا إلى فكرة تهيج القولون العصبي قائمة على الحالة المزاجية والنفسية بشكل أساسي.







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