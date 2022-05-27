الشعور بالبرد بشكل مستمر.. 9 أسباب مثيرة للقلق

الوكيل الإخباري - يشعر البعض بالبرد أكثر من غيرهم، وإذا كنت من بين هؤلاء، فعليك البحث عن السبب الكامن وراء ذلك، حيث قد يكون هناك أمرا أكثر خطورة.

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ويقول طبيب تقويم العظام الأميركي بيتر بيدي إن الشعور بالبرد الشديد في بعض الأحيان لا يدعو للقلق، ولكن إذا بدأ هذا في التأثير على حياتك اليومية، ما يتركك ترتجف على مكتبك أو تنام ببطانية إضافية في الطقس الحار، فقد يكون ذلك غير طبيعي.



وإذا كانت هناك أعراض أخرى مرافقة للشعور بالبرد، مثل الوخز في اليدين والقدمين أو الذهاب إلى المرحاض بشكل متكرر أو زيادة الوزن، فهذا قد يعني أن هناك أسبابا مثيرة للقلق، وفقا لصحيفة "الصن" البريطانية.



وإذا كنت تعاني من البرد طوال الوقت وأيضا التعب أو الدوار أو ظهور أعراض أخرى غير عادية، فإن الأمر يستحق زيارة الطبيب.



وفيما يلي بعض الأسباب التي تدعوك للتحدث إلى طبيبك:



مشكلة الغدة الدرقية

فهي غدة تقع في الرقبة تنتج الهرمونات التي تؤثر على معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم، من بين العديد من وظائف الجسم التنظيمية الأخرى.



وعندما تكون الغدة الدرقية خاملة، ولا تنتج ما يكفي من الهرمونات الرئيسية، يمكن أن تجعلك حساسا للبرد، وتشمل الأعراض الأخرى التعب وزيادة الوزن وآلام العضلات وجفاف الجلد والأظافر الهشة.



وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية: "غالبا ما تكون أعراض خمول الغدة الدرقية مشابهة لأعراض الحالات الأخرى، وعادة ما تتطور ببطء، لذلك قد لا تلاحظها لسنوات. ويجب أن ترى طبيبا عاما وتطلب إجراء اختبار لقصور الغدة الدرقية إذا كانت لديك أعراض".



نقص الحديد

نحصل على الحديد من نظامنا الغذائي، في أطعمة مثل اللحوم والخضروات ذات الأوراق الداكنة والبقول، وعندما يعاني شخص ما من نقص في الحديد، فقد يعاني من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وهو عندما لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة.



وقد يتسبب ذلك في برودة اليدين والقدمين، ولكن العلامات الأكثر وضوحا هي ضيق التنفس والإرهاق، كما تشمل أيضا الجلد الشاحب والضعف وخفقان القلب.



الدواء

هناك بعض الأدوية مثل التي تعمل على إبطاء معدل ضربات القلب لمنعها من الضخ بقوة كبيرة والتفاعل مع الأدرينالين وهرمونات التوتر الأخرى، يمكن أن تجعلك تشعر بالبرد وكذلك بالدوار والتعب والغثيان.



صحة القلب

قد تكون القدم الباردة علامة على وجود حالة خطيرة يتم التغاضي عنها، تسمى مرض الشريان المحيطي، وتحدث هذه الحالة عندما يؤدي تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين إلى تقييد تدفق الدم إلى الساقين.



ويعد نقص وصول الدم الأطراف أحد أكثر مضاعفات اعتلال الشرايين المحيطية خطورة، حيث يكون هناك نقص حاد في الدم في الساقين ويكونون عرضة لخطر الإصابة بالغرغرينا.

سكاي نيوز