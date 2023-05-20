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السبت، 20-05-2023 07:53 ص

الصداع مع زغللة العين ..هل يشير لحالة خطيرة؟

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الوكيل الاخباري - الصداع من الأمور المزعجة التي قد تنتاب البعض من حين لآخر، ويجعل الشخص المصاب به في حالة من الضجر الشديد، نتيجة عدم قدرته على الاستيعاب، وعدم تحمل سماع الكلام، أو حتى النطق به، وخاصًة عندما يكون الصداع مصحوبًا بزغللة في العين.

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أسباب المعاناة من الصداع مع زغللة العين.


قال الدكتور حسام السيد، أخصائي طب وجراحة العيون، إن الصداع مع وجود زغللة في العين، له أسباب كثيرة تربط بينهما، ممثلة فيما يلي:


1- إجهاد العين.
2- التهابات العصب البصري.
3- ارتفاع في ضغط دم العين أو انخفاضه.
4- احمرار في العين.
5- ضغف نظر.
6- الحاجة لارتداء نظارة طبية.
7- عدم النوم جيدًا.
8- سوء التغذية.
9- الإرهاق.

وشدد أخصائي طب وجراحة العيون، على عدم التهاون في الذهاب للطبيب المتخصص حال المعاناة من تلك الأعراض، لوضع خطة علاجية سليمة، للقضاء على الصداع الناجم عن زغللة العين، ولعدم الخضوع لإجراءات طبية فيما بعد.
هل جفاف العين يسبب الصداع؟


أوضح السيد، أن الكثير من الأشخاص يعتقدون أن جفاف العين قد ينجم عنه صداع في الرأس، مشيرًا إلى أن هذا الاعتقاد غير صحيح وليس له أي أساس طبي، وأن الصداع المصحوب بزغللة العين أسبابه هي ما ذكرت سلفًا، مشيرًا إلى أن الجفاف مرض يصيب العين، بسبب تعرضها للهواء الشديد أو التعرض لهواء التكييف أو الجلوس في أماكن بها ضوء شديد.

 

الكونسلتو


 




 

 


 

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