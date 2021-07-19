الطرق الصحيحة للتعامل مع اطفال التوحد

الوكيل الإخباري - يؤثر اضطراب طيف التوحد على طريقة التفاعل مع الأطفال والتواصل معهم، حيث يعاني الأطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مشاكل ترتبط بالاخرين، إذ غالبًا ما ينسحبون إلى أنفسهم وقد يبدو عليهم أنهم لا يهتمون بكل ما يتعلق بأفراد الأسرة.





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كيفية التعامل مع أطفال التوحد بشكل مفصل:

1. تعرف إلى حالة طفلك

لفهم سلوك طفلك عليك أن تفهم الأشياء التي تؤثر عليه، لذا حاول أن تتعلم الكثير عن العوامل الطبية، والسلوكية، والنفسية التي تؤثر على نموه، واقرأ عن اضطراب طيف التوحد، واسأل الطبيب عن حالة طفلك، وتحدث أيضًا إلى ذوي أطفال لديهم مشكلات مماثلة للمساعدة في تحديد ما إذا كان السلوك الصعب لطفلك طبيعيًا، أو مرتبطًا بالتحديات الفردية التي يواجهها مع محيطه.



2. ركز على إيجابياته

غالبًا ما يستجيب الأطفال المصابون باضطراب طيف التوحد تمامًا مثل أي طفل اخر بشكل إيجابي للإطراء، هذا يعني أنك عندما تمدح طفلك على السلوكيات الإيجابية التي قام بها فهذا قد يشعره بالرضا، ولكن عليك فقط أن تكون محددًا في مديحك حتى يعرف ما الذي أعجبك في سلوكه بالضبط، وابحث عن طرق لمكافأته إما بوقت لعب إضافي، أو جائزة صغيرة مثل الملصق.



3. ابق منضبطًا في المواعيد

يحب أطفال التوحد الحفاظ على الروتين، لذلك تأكد من حصول طفلك على الإرشادات الطبية بموعد محدد حتى يتمكن من ممارسة ما تعلمه من العلاج هذا قد يسهل تعلم المهارات والسلوكيات الجديدة عليه، كما تحدث إلى معلميه والمعالجين وحاول التنسيق معهم لتكونوا على وفاق وترابط في تأدية الأدوار.



4. استخدم رسائل واضحة وبسيطة

قم بتوصيل رسائلك إلى طفلك بطريقة بسيطة، فبالنسبة لأطفال التوحد قد تحتاج إلى استخدام الصور، أو لعب الأدوار، أو الإيماءات للتأكد من فهمها، كما يجب أن تكون اللغة اللفظية والمرئية بسيطة وواضحة ومتسقة لطفلك، واشرح ببساطة قدر الإمكان السلوكيات التي تريد رؤيتها منه.



5. انتبه لحساسيات طفلك

يعاني العديد من الأطفال المصابين بالتوحد من حساسية شديدة اتجاه الضوء، والصوت، واللمس، والذوق، والشم، في حين قد يكون البعض الاخر غير حساسين للمنبهات الحسية، واكتشف المشاهد، والأصوات، والروائح، والحركات، والأحاسيس اللمسية التي تثير سلوكيات طفلك السلبية وما الذي يثير استجابته الإيجابية؟

إذا فهمت ما الذي يؤثر على طفلك، فستكون أفضل في استكشاف المشكلات وإصلاحها، ومنع المواقف التي تسبب الانزعاج له.



6. اصطحب طفلك معك في الأنشطة اليومية

إذا كنت لا تستطيع توقع سلوك طفلك فقد تشعر أنه من الأسهل عدم تعريضه لمواقف معينة، ولكن عندما تأخذه في مهام يومية مثل تسوق البقالة فقد تساعده في البقاء متفاعلًا مع محيطه.



7. ابحث عن المساعدة والدعم

قد تتطلب رعاية الطفل المصاب بالتوحد الكثير من الطاقة والوقت، وقد تمضي أيام تشعر فيها بالإرهاق، أو التوتر، أو الإحباط إذ أن الأبوة والأمومة ليست أمرًا سهلًا على الإطلاق، وتربية طفل يعاني من مشكلات صحية أكثر صعوبة، ولكن عليك أن تعتني بنفسك أولًا لكي تستطيع مجابهة التحديات التي تواجه طفلك.

المصدر - ويب طب