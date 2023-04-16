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الأحد، 16-04-2023 09:29 ص

الطقس الحار يشكل خطراً على كبار السن

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الوكيل الإخباري- أشارت بوابة "جيزوند بوند.دي" الألمانية إلى أن درجات الحرارة المرتفعة تشكل خطورة كبيرة على كبار السن والأشخاص الذين يحتاجون للرعاية، نظراً لأنهم قد يتعرضون للأمراض المرتبطة بالحرارة دون ملاحظة بسبب أن أجسامهم لم تعد تتحمل الإجهاد الحراري، بالإضافة إلى صعوبة تكييف الجسم مع الحرارة.

وأضاف الخبراء الألمان إلى أن صعوبة تكييف الجسم مع الحرارة ترجع إلى انخفاض تصريف الحرارة من الجسم لدى كبار السن والتعرق بدرجة أقل مقارنة بالشباب، علاوة على انخفاض الإحساس بالحرارة وفقدان الشعور بالعطش، الذي يؤدي إلى نقص السوائل في الجسم.


بالإضافة إلى أن الإصابة ببعض الأمراض تزيد من صعوبة تكييف الجسم مع الحرارة لدى كبار السن، الذين يعانون من قيود الحركة أو السكتة الدماغية أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو أمراض الأعصاب أو اضطرابات الذاكرة والإدراك أو مرض السكري أو بعض الأمراض المعدية والإسهال.


وقدمت البوابة الألمانية بعض النصائح لتجنب مشاكل الحرارة لدى كبار السن مثل تأجيل الأنشطة البدنية الشاقة وخاصة التمارين الرياضية إلى ساعات الصباح، والاستعانة بالأقارب أو خدمات الدعم والحرص على ارتداء ملابس جيدة التهوية وقبعة للراس والبقاء في الظل قدر الإمكان، بالإضافة إلى تناول السوائل بما لا يقل عن لترين يومياً مع الحرص على تناول نظام غذائي متوازن غني بالخضراوات والفاكهة.

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