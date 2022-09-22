العسل.. حقائق غذائية وفوائده الصحية

الوكيل الإخباري - عسل النحل هو لُعاب النحل، مادة حلوة يُخرجها النحل من بطونه مما يجمعه من رحيق الأزهار، وهو غذاء هام يحتوي على سكريات أغلبها أحادي وخمائر وأحماض أمينية وفيتامينات متنوعة ومعادن.





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أفضل أنواع العسل وفوائدها الصحية





- عسل الأكاسيا: الذي يحوي الفيتامينات والأحماض الدهنية والأمينية إضافة إلى الفلافونويدات المعززة لصحة الكبد والكلى وعلاج إصابات العين.

- عسل الحنطة السوادء: غني بالمواد المضادة للبكتيريا ويساعد تناوله في زيادة نسبة مضادات الأكسدة بالدم بنسبة 7%.

- عسل الساج: داكن اللون وكثيف الملمس، يقي من عوامل الأكسدة المختلفة والبكتيريا، يساعد في عملية الهضم وتنظيم السكر لدى مرضى السكري.

- عسل اللافندر: غني بالمواد الفينولية، والأحماض الأمينية، والسكريات، والإنزيمات المهمة، وهو فعال في القضاء على الفطريات وقرحة القدم.

- عسل الروزماري: غني بمضادات الأكسدة، ويساعد على ترطيب البشرة.

- عسل الجامون: شهير بخصائصه المضادة للأكسدة وشفاء الجروح ومنع تكون البكتيريا في مكان الجروح.

- عسل الزهور البرية: يتم صنعه بواسطة الزهور البرية المختلفة، طعمه سكري وخفيف في معظم الأحيان، ويحتوي على مواد مضادة للأكسدة والكحة، كما له خاصة مميزة وهي حماية الإنسان من التعرض للحساسية خصوصًا التي تسببها الأزهار البرية.

- عسل توبيلو: شديد الحلاوة وباهظ الثمن لصعوبة الحصول عليه، ويحتوي عسل توبيلو على نسبة كبير من سكر الفركتوز، وله فوائد مرتبطة بالوقاية من الأكسدة والبكتيريا المختلفة.

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