الخميس 22-09-2022
الوكيل الاخباري

85 ساعة تحت الأنقاض.. تفاصيل حادثة اللويبدة منذ اللحظة الأولى - فيديو

كلاب ضالة تعقر 8 أشخاص من بينهم أطفال في إربد

مستشفى الإيمان يباشر تقديم خدماته العلاجية في عجلون

الأردن يبحث مع سوريا أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات

مؤشر البورصة يختتم تداولاته الأسبوعية على ارتفاع

الشبول: الإعلام المهني الموضوعي هو حق للجمهور

متى يرث الزوج راتب زوجته من الضمان؟

الأمن يكشف تفاصيل 85 ساعة تحت الأنقاض في حادثة اللويبدة

افتتاح محطة الترخيص من مركبتك في ترخيص جرش والرمثا

روسيا: ما يحدث في أوكرانيا مازال عملية خاصة

الخميس، 22-09-2022 12:14 م

العسل.. حقائق غذائية وفوائده الصحية

tbl_articles_article_21247_2713f3ec32c-540d-4f9e-a20b-3858796f8fd4


الوكيل الإخباري - عسل النحل هو لُعاب النحل، مادة حلوة يُخرجها النحل من بطونه مما يجمعه من رحيق الأزهار، وهو غذاء هام يحتوي على سكريات أغلبها أحادي وخمائر وأحماض أمينية وفيتامينات متنوعة ومعادن.

اضافة اعلان

أفضل أنواع العسل وفوائدها الصحية

- عسل الأكاسيا: الذي يحوي الفيتامينات والأحماض الدهنية والأمينية إضافة إلى الفلافونويدات المعززة لصحة الكبد والكلى وعلاج إصابات العين.
- عسل الحنطة السوادء: غني بالمواد المضادة للبكتيريا ويساعد تناوله في زيادة نسبة مضادات الأكسدة بالدم بنسبة 7%.
- عسل الساج: داكن اللون وكثيف الملمس، يقي من عوامل الأكسدة المختلفة والبكتيريا، يساعد في عملية الهضم وتنظيم السكر لدى مرضى السكري.
- عسل اللافندر: غني بالمواد الفينولية، والأحماض الأمينية، والسكريات، والإنزيمات المهمة، وهو فعال في القضاء على الفطريات وقرحة القدم.
- عسل الروزماري: غني بمضادات الأكسدة، ويساعد على ترطيب البشرة.
- عسل الجامون: شهير بخصائصه المضادة للأكسدة وشفاء الجروح ومنع تكون البكتيريا في مكان الجروح.
- عسل الزهور البرية: يتم صنعه بواسطة الزهور البرية المختلفة، طعمه سكري وخفيف في معظم الأحيان، ويحتوي على مواد مضادة للأكسدة والكحة، كما له خاصة مميزة وهي حماية الإنسان من التعرض للحساسية خصوصًا التي تسببها الأزهار البرية.
- عسل توبيلو: شديد الحلاوة وباهظ الثمن لصعوبة الحصول عليه، ويحتوي عسل توبيلو على نسبة كبير من سكر الفركتوز، وله فوائد مرتبطة بالوقاية من الأكسدة والبكتيريا المختلفة.  

 

هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8365

علاجات منزلية للحساسية الموسمية عند الأطفال

2228365

هل يمكن لخل التفاح أن يعالج النقرس؟

timthumb

التهاب جذر السن.. الأسباب والأعراض والعلاج

٢٠٢٢٠٥٢٢_١٦٣٠٠٨

جدري القرود.. الاصابة فيه تؤدي الى مجموعة مضاعفات

190905111317198_كيفية-اعداد-القهوة-بطريقة-صحية

نصائح لتحضير القهوة بطريقة صحية للمعدة

صورة رئيسية وجبات خفيفة وصحية لمنع الشعور بالجوع في الليل

نصائح لمقاومة شعورك بالجوع ليلا

أخبار متعلقة
يجب الحذر عند استخدام العسل على البشرة

محاذير تناول العسل واستخدامه على البشرة