الوكيل الإخباري - يمكن أن تكون الرؤوس السوداء واحدة من أكثر الأشياء إحباطاً، حيث يصعب إزالتها كما تجعل بشرتك تبدو باهتة وخشنة.





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وعادة ما تعود الرؤوس السوداء بعد إزالتها، لذلك يتضاعف إحباط المصابين بها، وتجد أنهم جربوا كل ما يمكن لإزالتها.

العلاج المنزلي للرؤوس السوداء



1- بيكربونات الصوديوم

تعد بيكربونات الصوديوم مقشراً طبيعياً، لذا عليكِ صنع عجينة باستخدام صودا الخبز والماء ووضعها على المنطقة المصابة بالرؤوس السوداء، ثم استخدام الأصابع في فرك الجلد بلطف لبضع دقائق ثم الغسل بالماء، ويجب أن يتم ذلك مرتين في الأسبوع.

2- الطمي

خصائص امتصاص الطين للزيوت تجعله مثالياً لإزالة الشحوم الزائدة من الجلد إلى جانب الشوائب الأخرى.

ويمكن للأقنعة المصنوعة من الطمي أو الطين، عند استخدامها بانتظام على الوجه، أن تساعد في تنظيف المسام، وجعل البشرة ناعمة.

3- التبخير

يعد تعريض وجهك للبخار طريقة فعالة لإزالة الرؤوس السوداء، حيث يؤدي تبخير الوجه إلى تعرق الجلد، مما يساعد بدوره على التخلص من السموم من الداخل.



4- قناع الليمون والملح والعسل

اصنعي قناعاً من مخلوط الليمون والعسل والملح وضعيه على الرؤوس السوداء، وبعد 5 دقائق، افركيه برفق بحركات دائرية لمدة دقيقة واتركيه لمدة 5 دقائق أخرى، ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ، وتكرر الخطوة ثلاث مرات في الأسبوع.

5- الطماطم

الطماطم غنية بفيتامين C وA ولها خصائص تفتيح البشرة وامتصاص الزيوت وتقليص المسام.

تفيد هذه الخصائص ذوي البشرة الدهنية لأن لب الطماطم يزيل الدهون الزائدة بشكل فعال دون أن يكون قاسيًا.

قطعي بضع شرائح مستديرة من الطماطم، ثم افركي شريحة على بشرتك، مع التركيز على المناطق الموبوءة بالرؤوس السوداء.

العين الإخبارية

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