العلماء يكتشفون أفضل حمية لمن يعاني من السكري والسمنة

الوكيل الإخباري - توصلت دراسة بريطانية إلى حمية غذائية معينة تساعد على تقليص نسبة السكر ويمكن التخلص من داء السكري لدى المصابين به، وبالتالي تخلصهم من الأدوية وحقن الأنسولين.

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وأكد باحثون من المملكة المتحدة أن النظام الغذائي المفيد لمرضى السكري فهو منخفض الكربوهيدرات، حيث تناول المشاركون أقل من 130 غراما من الكربوهيدرات يوميا، وكان الجزء الأكبر من النظام الغذائي مكونا من الخضار والأسماك واللحوم ومنتجات الألبان كاملة الدسم والبيض والمكسرات والتوت.



وشملت الدراسة 199 شخصاً، تتراوح أعمارهم بين 24 و91 عاما، وكان 128 من بينهم مصابين بداء السكري من النوع الثاني، في حين كان 71 مصابا بحالة ما قبل السكري. واتبع المشاركون نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات لمدة 23 شهرا في المتوسط.



ووجد الباحثون أنه عند اتباع النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات، فإن مرضى السكري من النوع الثاني انخفض متوسط أوزانهم من 99.7 إلى 91.4 كيلوغراما، وانخفض متوسط السكر التراكمي HbA1c من 65.5 مليمول/مول إلى 48 مليمول/مول،وبالتالي 46% من المرضى لم يعودوا بحاجة لتعاطي الأدوية.



وأكدت الدراسة على ضرورة استشارة الطبيب، قبل اتباع الحمية ووقف العلاج، لأن هذا يحتاج إلى مجموعة من الفحوصات لتقييم مستوى الغلوكوز في الدم، وتقييم التحكم بسكر الدم لدى المصابين.

المصدر - لها