الغذاء والدواء السعودية تنصح بعدم استخدام مزيلات العرق قبل فحص سرطان الثدي

الوكيل الإخباري-نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، السيدات بتجنب استخدام مزيلات العرق قبل فحص سرطان الثدي بالماموجرام، وذلك للحصول على نتائج دقيقة وصحيحة.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن مزيلات العرق تؤثر سلباً على فحص الماموجرام، نتيجة لاحتواء معظمها على جزيئات من الألمنيوم.

ولفتت هيئة الغذاء والدواء، إلى أن جزيئات الألمنيوم تظهر في الفحص على شكل نقاط بيضاء، ما قد يسبب تشخيصاً خاطئاً.



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