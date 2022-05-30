الفواكة الصيفية... فوائدها وتأثيرها على الوزن

الوكيل الإخباري - لكلّ فصل من فصول العام، أنواع محدّدة من الفواكة، ووظائف لها، إضافة إلى مذاقها اللذيذ؛ ففي الشتاء، تساعد الثمار الغنية بالفيتامين "c"، مثل: البرتقال والليمون الهندي (الجريب فروت) الجسم، على تقوية الجهاز المناعي ضد نزلات البرد والأمراض الأخرى.

اضافة اعلان

وفي الصيف، تقوم الثمار الغنيّة بالماء بترطيب الجسم، مع تعويض كلّ ما يفقده من الماء جرّاء الحرّ والرطوبة.. فما هي خصائص الفواكه الصيفيّة؟ وفوائدها للجسم؟

تشتمل الفواكه الصيفيّة، على:



• العنب: يحتوي العنب، بأنواعه وألوانه، على: الكالسيوم والفيتامينات "a" و"b" و"c، بالإضافة إلى السكّر، لكن في كلّ مئة غرام من حبّات العنب هناك 13 غراماً من السكّر، لذا لا يجب الإفراط في تناول هذه الثمار. يحتوي كلّ 17 حبة من العنب على 65 سعرةً حراريّةً، ما يُعادل حصّة واحدة من الفواكة.

• البطّيخ: يزخر البطّيخ بالماء والألياف، بالإضافة إلى نسبة عالية من الفيتامينات "a" و"b" والأملاح والبوتاسيوم. تحتوي القطعة متوسّطة الحجم من البطّيخ على 62 سعرة حراريّة، ما يُعادل حصّة واحدة من الفواكة.

• المانغو: تعشق غالبيّة الناس مذاق المانغو الحلو، لذا تدخل الثمرة في مئات الوصفات، وتؤكل حسب عشرات الطرق. في الثمرة، نسبة كبيرة من الكاروتين، التي تصل إلى 6% من التركيبة، الأمر الذي يمنحها لوناً برتقاليّاً مميّزاً، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفيتامينات، مثل: "b" و"c". في نصف الحبّة الصغيرة من المانغو نحو 68 سعرة حراريّة، مما يُعادل حصّة واحدة من الفواكة.

• الخوخ: يزخر الخوخ بالفيتامينات والمعادن، مثل: الحديد والأملاح المعدنيّة، بالإضافة إلى نسبة من السكّريات تصل في ثمرة الواحدة إلى 122% من محتواها. إلى جانب الاستخدامات العلاجيّة للخوخ في طرد ديدان الأمعاء وإدرار البول، هو يحتوي على 56 سعرة حراريّة، ما يُعادل حصّة واحدة من الفواكة.

• المشمش: ينتمي المشمش إلى عائلة الخوخ عينها، وهو من مصادر الفيتامين "a"، وهو غني بفيتامينات ومعادن أخرى، ومنها الفيتامين "b". في 4 حبّات من المشمش 63 سعرة حراريّة، ما يُعادل حصّة واحدة من الفواكة.

• الكرز: تتوافر أنواع مختلفة من الكرز، الذي يعدّ من الفواكه معتدلة السكّر، حيث تصل نسبة السكّر إلى 6% من كلّ حبّة، ما يجعلها "رائعة" لمريض السكّري أو أي شخص يتبع حمية غذائيّة لخسارة الوزن. في الكرز، تتوافر كمّية كبيرة من المعادن والأملاح والفيتامينات، مثل: "b12"، كما يستخدم أيضاً لإدرار البول. في 12 حبّة من الكرز، على 60 سعرة حراريّة، ما يُعادل حصّة واحدة من الفواكة.

• الأناناس: يعدّ الأناناس من الفواكه الصحّية قليلة السكر، حيث تصل نسبته فيها إلى 3%، ويحتوي على الفيتامينات "b" و"c"، ما يجعل الثمرة مناسبة لعلاج اللثّة ومُخلّصة من البثور. في ثلاثة أرباع الكوب من الأناناس، 64 سعرة حراريّة، ما يُعادل حصّة واحدة من الفواكة.

• التين: يمدّ التين الجسم بالطاقة، جرّاء كمّية السكّريات العالية؛ التي يحتوي عليها. طازجة أو مجفّفة، تحتوي الثمرة على المعادن والفسفور والمنغنيز والبوتاسيوم في حبّتين متوسّطتي الحجم من التين، 61 سعرة حراريّة، ما يُعادل حصّة واحدة من الفواكة.

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

