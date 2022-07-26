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الثلاثاء، 26-07-2022 06:35 ص

الكشف عن أعراض الكبد الدهني التي تتفاقم ليلا

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الوكيل الإخباري - أعلن أطباء مستشفى كليفلاند في الولايات المتحدة، أن ازدياد الحكة في منطقة القدمين واليدين ليلا يشير إلى الكبد الدهني.

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وتشير Express، إلى أنه وفقا لأطباء مستشفى كليفلاند، الأعراض الرئيسية للكبد الدهني غير الكحولي، هي عدم الراحة وألم في البطن. ولكن في حالات عديدة، يسبب الكبد الدهني الحكة.


ويقول الأطباء، "الحكة المرتبطة بالكبد الدهني غير الكحولي تشتد مساء وفي الليل. وتظهر هذه الحكة لدى البعض في منطقة معينة من الجسم، كالأطراف أو في باطن القدمين والكفين".


ويشير الأطباء، إلى أن أحد أسباب هذه الحكة هي تراكم أملاح أحماض الصفراء.

 

ويلاحظ أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة والوزن الزائد لديهم ميل للإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي. لذلك ينصحهم الخبراء بضرورة إعادة النظر بنظامهم الغذائي والعمل على التخلص من الوزن الزائد.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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