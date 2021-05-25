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الثلاثاء، 25-05-2021 04:00 م

الكشف عن أعراض غير متوقعة للجلطة الدماغية!

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الوكيل الاخباري - أعلن الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، أن ظهور مشكلات مفاجئة في الرؤية، قد يشير إلى مرض خطير أو إلى الجلطة الدماغية.

وقال مياسنيكوف، "أي انخفاض في مجال الرؤية، يتطلب مراجعة الطبيب فورا. لأنه قد يكون بسبب جلطة دماغية، أو من أعراض مرض خطير".

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ويضيف، عند ظهور "الذباب" أمام العينين، يرافقه انخفاض وضبابية الرؤية أو الألم، يجب فورا مراجعة الطبيب وعدم تأجيل الأمر إلى الغد. وهذا يخص بالدرجة الأولى كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم ومرضى السكري.


ودعا مياسنيكوف، إلى عدم القلق من ظهور "الذباب" أمام العينين بصورة دورية، إذا لم يكن مصحوبا بعدم الراحة. لأن هذه ظاهرة طبيعية تظهر نتيجة تمسخ البروتين (إفساد البروتين). وأكد على أن احتمال ظهور "الذباب" أمام العينين يزداد مع التقدم بالعمر.

 

روسيا اليوم

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