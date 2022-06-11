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السبت، 11-06-2022 06:39 ص

الكشف عن تأثير تخلي تناول الجبن على صحتك

جبن


الوكيل الإخباري - كشفت أخصائية التغذية الدكتورة أكوا وولبرايت أن التخلي عن تناول الجبن يمكن أن يساعد على التخلص من الصداع النصفي ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وذلك حسبما نشر موقع «Eat This Not That» الطبي المتخصص.

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وحسب الموقع، تنصح الخبيرة بالتقليل من تناول الأجبان بسبب احتوائها على نسبة عالية من الدهون والصوديوم قائلة «يمكن شراء أجبان ذات مذاق واضح وإضافة كمية قليلة منها إلى الطبق. كما يمكن استبدال الجبن المصنوع من حليب كامل الدسم بجبنة قليلة الدسم. وإذا أراد الشخص تقليل كمية الصوديوم التي تدخل الجسم، عليه تجنب تناول الأجبان الصلبة».


من جانبها، أوضحت الدكتورة مايا بيلينغر أنه «يمكن أن يكون للتخلي عن تناول الجبن تأثير إيجابي في الصحة، بما في ذلك حالة الجلد»، مبينة «أن التقليل من تناول الأجبان يمكن ان يحسن حالة الجلد، لأن الجبن يزيد من إنتاج الزهم؛ الذي يسد المسامات الجلدية ويسبب حب الشباب»، حسب وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.


وأكدت مايا أن «التخلي عن تناول الأجبان يمكن أن يؤدي إلى التخلص من الصداع والصداع النصفي الناتج عن مركب التيرامين الموجود فيها، كما يمكن أن يساعد على التخلص من الوزن الزائد».


وأضافت «يمكن للتخلي عن تناول منتجات الألبان أن يساعد في تخفيض خطر الإصابة بالسرطان؛ الذي يسببه مركب الكازين. كما تتحسن عملية الهضم ويخفض احتمال التهاب الأعضاء الداخلية».

 

البيان


 




 

 


 

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