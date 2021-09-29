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الأربعاء، 29-09-2021 01:19 م

الكشف عن دور الرمان في فقدان الوزن

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الوكيل الاخباري - يعتبر الرمان من أكثر الفواكه غنى بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والفلافونيد التي تساعد على فقدان الوزن، كما أن للرمان دور مهم في الحفاظ على سلامة القلب والشرايين.

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أكدت الدراسات أن الرمان يفيد متلازمة التمثيل الغذائي الشاملة ومتلازمة التمثيل الغذائي، وبالتالي يمكن أن يساعد في فقدان بعض الكيلوغرامات الزائدة، حسب ما نشره موقع "هيلث شوتس".


ويساعد احتواء الرمان على البوليفينول (مركب عضوي عطري) وحمض اللينولينيك (حمض دهني غير مشبع) على حرق الدهون وزيادة التمثيل الغذائي، كما أنه مصدر غني بالخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والألياف التي تمنع تراكم الدهون والكوليسترول في الجسم.


ويستخدم الرمان لفقدان الوزن وذلك عن طريق تناول ما يقارب 250-300 غرام من الرمان يوميا، كما يمكن شرب عصير الرمان، مع ملاحظة خلوه من الألياف وغناه بالعناصر الغذائية الأخرى التي يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن وقمع الشهية، كما أنه بديل صحي للمشروبات الغنية بالسكر ويوفر العديد من الفوائد الغذائية اللازمة لفقدان الوزن.


وأكد خبراء أن الرمان له قدرة على تحسين صحة البشرة، فهو مصدر ممتاز لفيتامين "C" الذي يحافظ على نعومة البشرة وسلاستها ويحميها من الجفاف، ويساعد الرمان على التحكم في اختلال التوازن الهرموني مما يزيد من نضارة وشباب البشرة وجمالها، ويكافح الشيخوخة، بينما يعزز الزيت الموجود في بذور الرمان تجديد البشرة وإصلاح الجلد، ويمنع الضرر الذي يلحق بالجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

 

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