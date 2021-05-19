انتبه.. تغييرات في العين قد تدل على المعاناة من أمراض خطِرة!

الوكيل الاخباري - من الممكن أن تكشف العيون بعض الأمراض التي يعاني منها جسم الإنسان وقد يكون بعضها خطراً وبعضها الآخر غير خطر. وهذا ما أشار إليه تقرير نشرته صحيفة Mirror وذكر في هذا المجال أن بعض الأعراض التي تظهر على العينين قد تدل على المعاناة من بعض المشاكل الصحية دون غيرها.

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ونبّه إلى أن بعض الشرايين التي تظهر على الشبكية قد تعني ارتفاع ضغط الدم، ومن الممكن أن يؤدي هذا فيما بعد إلى مواجهة مشكلة في القلب.



أما ظهور الصفار على بياض العينين، فقد يدل بحسب التقرير على الإصابة بمرض السكري على الأرجح. أما إذا كان لون البؤبؤ شاحباً، فهذا مؤشر على المعاناة من فقر الدم.



وإذا كان هناك اختلاف في حجم البؤبؤ بين عين وأخرى، فهذا قد يشير الى ورم ما. وربما تدل العيون المنتفخة على المعاناة من مشكلة في الغدة الدرقية.



إذاً، من المهم بحسب التقرير الانتباه إلى بعض الأعراض التي قد تظهر على العينين، لأنها تشكل مرآة يمكن أن تعكس بعض المشاكل الصحية.

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