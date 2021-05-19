الأربعاء 19-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مذكرة نيابية لسحب الجنسية الأردنية من وسيم يوسف

إيران تبدأ ضخ النفط عبر أنبوب جديد متجاوزة مضيق هرمز

العراق يعلن تلقيح نصف مليون مواطن ضد كورونا

أمانة عمّان تغلق 25 منشأة مخالفة

صحفي من غزة لـ الوكيل : 12 عائلة غزاوية تم مسحها من السجل المدني

نقابة الأطباء : نحو 50 طبيبا من 6 اختصاصات بانتظار الذهاب إلى غزة

بيان هام صادر عن الضمان الاجتماعي

سـ ـ رايا القدس تهدد العدوان : قادرون على مواجهتكم لشهور طويلة

شاهد | بايدن يهدد صحفيا بالدعس بعد ان سأله عن القضية الفلسطينية

مشروعا قانون البلديات واللامركزية إلى القانونية والإدارية

الأربعاء، 19-05-2021 01:05 م

انتبه.. تغييرات في العين قد تدل على المعاناة من أمراض خطِرة!

8202021202030733


الوكيل الاخباري - من الممكن أن تكشف العيون بعض الأمراض التي يعاني منها جسم الإنسان وقد يكون بعضها خطراً وبعضها الآخر غير خطر. وهذا ما أشار إليه تقرير نشرته صحيفة Mirror وذكر في هذا المجال أن بعض الأعراض التي تظهر على العينين قد تدل على المعاناة من بعض المشاكل الصحية دون غيرها.

اضافة اعلان

ونبّه إلى أن بعض الشرايين التي تظهر على الشبكية قد تعني ارتفاع ضغط الدم، ومن الممكن أن يؤدي هذا فيما بعد إلى مواجهة مشكلة في القلب.


أما ظهور الصفار على بياض العينين، فقد يدل بحسب التقرير على الإصابة بمرض السكري على الأرجح. أما إذا كان لون البؤبؤ شاحباً، فهذا مؤشر على المعاناة من فقر الدم.


وإذا كان هناك اختلاف في حجم البؤبؤ بين عين وأخرى، فهذا قد يشير الى ورم ما. وربما تدل العيون المنتفخة على المعاناة من مشكلة في الغدة الدرقية.

إذاً، من المهم بحسب التقرير الانتباه إلى بعض الأعراض التي قد تظهر على العينين، لأنها تشكل مرآة يمكن أن تعكس بعض المشاكل الصحية.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_6_2_15_49_8_606

من بينها السرطان.. أعراض تميز بين 3 أمراض تصيب القولون

Urdun_Banner_700x465px (3)

الجراحة الروبوتية المجهرية لعلاج الدماغ والأعصاب

5b485c9995a597a1448b4606

ابتكار تقنية حديثة تجعل الخلايا السرطانية تدمر نفسها ذاتيا

sparkling-water_245583

دراسة حديثة تحذر: تناول كوبين من هذا المشروب يوميا يؤدي إلى الوفاة المبكرة

أفضل-متاجر-الأيس-كريم-في-نيويورك-7

تحذير من مخاطر تناول 'الآيس كريم' في الطقس الحار!

09b68e4a-78a6-4ac7-9a0b-5f38c0fc4e58

علامات تفرّق بين الحزن والاكتئاب.. تعرف عليها

أخبار متعلقة
09b68e4a-78a6-4ac7-9a0b-5f38c0fc4e58

علامات تفرّق بين الحزن والاكتئاب.. تعرف عليها

article_2_153

ما علاقة شرب القهوة بأمراض القلب؟

238250-اعراض-ضيق-التنفس

تحذير من عواقب ضيق التنفس!

605491154c59b77db47cd491

مخاطر الدهون الحشوية على الأعضاء الداخلية للجسم

154-005216-foods-drinks-insomnia-2

الأرق و'اللقمشة' الدائمة والتوتر.. أعراض تدل على النقص في هذه المادة

173-220745-tears-cry-benefits-sorrow-2

دموعك قد تنقذ حياتك.. طرق جديدة مفاجئة لاكتشاف الأمراض مبكرا!