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الإثنين، 03-05-2021 12:09 م

مخاطر الدهون الحشوية على الأعضاء الداخلية للجسم

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الوكيل الاخباري - يمكن أن تتسبب الدهون الزائدة في البطن بزيادة خطر الإصابة بمجموعة متنوعة من الأمراض، بما في ذلك، داء السكري من النوع 2، وأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الثدي والقولون، والنوبات القلبية وأمراض القلب.

الدهون الزائدة في البطن هي علامة على أنه قد يكون لديك الكثير مما يسمى بالأنسجة الدهنية الحشوية، وهي نوع من الدهون التي تغلف أعضاء البطن وهي عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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قالت ماري بيير سانت أونج، الأستاذ المساعد للطب الغذائي في مركز إيرفينغ الطبي بجامعة كولومبيا: "تراكم الدهون الحشوية حول الأعضاء الداخلية مثل الكبد والقلب يمكن أن يزيد من خطر الالتهاب ويرفع نسبة الدهون في الدم". وفقا لموقع "medikforum".

 

من جانبه، قال الطبيب الأمريكي دن هارتيج: "تراكم الترسبات على جدران الشرايين يمكن أن يعيق تدفق الدم ويؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.


وتعد مخاطر المشاكل الصحية الناجمة عن دهون البطن أعلى لأن هذه الدهون تحتوي على نوعين مختلفين من الدهون، دهون تحت الجلد، والدهون الحشوية التي تفرز الهرمونات والمواد الكيميائية.

 

 

سبوتنيك

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