انتفاخ البطن- متى يشير لمشكلة صحية خطيرة؟

الوكيل الإخباري - انتفاخ البطن هو حالة شائعة تحدث عندما تتجمع الغازات أو السوائل في المعدة أو الأمعاء، ويمكن أن يكون انتفاخ البطن حالة مؤقتة، أو قد يكون علامة على مشكلة صحية أكثر خطورة.



متى يكون انتفاخ البطن خطيرًا؟

في معظم الحالات، يكون انتفاخ البطن حالة مؤقتة لا تستدعي القلق. ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن يكون انتفاخ البطن علامة على مشكلة صحية خطيرة. من المهم استشارة الطبيب إذا كان انتفاخ البطن مصحوبًا بأعراض أخرى، مثل:

فقدان الوزن غير المبرر.

الحمى.

آلام في الصدر أو الكتف.

دم في البراز أو البول.

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هناك العديد من المشكلات الصحية الخطيرة التي يمكن أن تسبب انتفاخ البطن، بما في ذلك:

انسداد الأمعاء: يمكن أن يحدث انسداد الأمعاء بسبب ورم أو كتلة أو انسداد داخلي آخر. يمكن أن يؤدي انسداد الأمعاء إلى ألم شديد وانتفاخ في البطن.

التهاب الزائدة الدودية: الزائدة الدودية هي عضو صغير يقع في أسفل البطن. يمكن أن يسبب التهاب الزائدة الدودية ألمًا شديدًا في البطن، وغالبًا ما يوصف بأنه ألم حاد في الجانب الأيمن السفلي من البطن.

العدوى: يمكن أن تسبب بعض أنواع العدوى، مثل التهاب المعدة والأمعاء، والتهاب الصفاق، انتفاخ البطن.

السرطان: يمكن أن يسبب بعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم وسرطان المعدة، انتفاخ البطن.

أمراض الكبد أو الكلى: يمكن أن تسبب بعض أمراض الكبد أو الكلى، مثل تليف الكبد والفشل الكلوي، انتفاخ البطن.

متلازمة تكيس المبايض: هي حالة هرمونية تصيب النساء، ويمكن أن تسبب انتفاخ البطن.

اضطرابات الأكل: يمكن أن تسبب بعض اضطرابات الأكل، مثل فقدان الشهية العصبي والشره المرضي، انتفاخ البطن.

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