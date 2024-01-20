السبت 20-01-2024
الوكيل الاخباري
 

رويترز: قادة بالحرس الثوري يوجهون هجمات الحوثيين على السفن

الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

حركة الجهاد الإسلامي: الاحتلال يحاول تصدير إخفاقه العسكري عبر توسيع رقعة الحرب

الاحتلال يطلب من النازحين في غزة معلومات عن الرهائن

اعتقال 22 فلسطينيا في الضفة الغربية

مستعمرون يعتدون على فلسطينيين شرق رام الله

صندوق النقد العربي: معدلات التضخم في الأردن معتدلة

10 شهداء في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

مالية النواب تنهي مناقشات موازنة 2024 الأسبوع الحالي

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين ويستولي على عدد من المركبات جنوب الخليل

السبت، 20-01-2024 02:09 م

انتفاخ البطن- متى يشير لمشكلة صحية خطيرة؟

5f772a2e42360427c0375b0d


الوكيل الإخباري - انتفاخ البطن هو حالة شائعة تحدث عندما تتجمع الغازات أو السوائل في المعدة أو الأمعاء، ويمكن أن يكون انتفاخ البطن حالة مؤقتة، أو قد يكون علامة على مشكلة صحية أكثر خطورة.

متى يكون انتفاخ البطن خطيرًا؟
في معظم الحالات، يكون انتفاخ البطن حالة مؤقتة لا تستدعي القلق. ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن يكون انتفاخ البطن علامة على مشكلة صحية خطيرة. من المهم استشارة الطبيب إذا كان انتفاخ البطن مصحوبًا بأعراض أخرى، مثل:
فقدان الوزن غير المبرر.
الحمى.
آلام في الصدر أو الكتف.
دم في البراز أو البول.

اضافة اعلان


هناك العديد من المشكلات الصحية الخطيرة التي يمكن أن تسبب انتفاخ البطن، بما في ذلك:
انسداد الأمعاء: يمكن أن يحدث انسداد الأمعاء بسبب ورم أو كتلة أو انسداد داخلي آخر. يمكن أن يؤدي انسداد الأمعاء إلى ألم شديد وانتفاخ في البطن.
التهاب الزائدة الدودية: الزائدة الدودية هي عضو صغير يقع في أسفل البطن. يمكن أن يسبب التهاب الزائدة الدودية ألمًا شديدًا في البطن، وغالبًا ما يوصف بأنه ألم حاد في الجانب الأيمن السفلي من البطن.
العدوى: يمكن أن تسبب بعض أنواع العدوى، مثل التهاب المعدة والأمعاء، والتهاب الصفاق، انتفاخ البطن.
السرطان: يمكن أن يسبب بعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم وسرطان المعدة، انتفاخ البطن.
أمراض الكبد أو الكلى: يمكن أن تسبب بعض أمراض الكبد أو الكلى، مثل تليف الكبد والفشل الكلوي، انتفاخ البطن.
متلازمة تكيس المبايض: هي حالة هرمونية تصيب النساء، ويمكن أن تسبب انتفاخ البطن.
اضطرابات الأكل: يمكن أن تسبب بعض اضطرابات الأكل، مثل فقدان الشهية العصبي والشره المرضي، انتفاخ البطن.

 

الكونسلتو 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022_1_2_17_23_19_925

هل الموز يزيد السعال ؟

tbl_articles_article_33387_696103a6d11-13cb-477f-bc19-89b0fdf8e111

تزداد حدته في الشتاء- كيف يمكن علاج التهاب الأعصاب؟

Screenshot-2023-03-22-at-16-45-11-لصقة-الظهر-لتسكين-الألم-فوائدها-وطريقة-وضعها-وموانعها-DailyMedicalinfo.com_

اللاصقة المسكنة- مفيدة أم مضرة؟

الإضاءة-الليلية

اكتشاف علاقة بين الإضاءة الليلية وفقدان البصر

3-81

دراسة: مكملات الفيتامينات المتعددة تحمي الذاكرة من التدهور

60083569daa1f

التمارين البدنية تعزّز ذاكرة التعلّم