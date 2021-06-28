اهم النصائح بعد عملية استئصال اللوزتين

الوكيل الإخباري - استئصال اللوزتين هو بمثابة الاستئصال الجراحي للوزتين، وهما عبارة عن وسادتين على شكل بيضاوي يقعان في الجزء الخلفي من الحلق — تقع إحدى اللوزتين على كل جانب.

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مخاطر قد تحدث أثناء وبعد العملية

ينطوي استئصال اللوزتين على أخطار معينة مثل:



1- ردود فعل غير مناسبة تجاه الأدوية المخدرة

قد تسبب أدوية التخدير العام أثناء الجراحة مشكلات بسيطة وقصيرة المدى مثل الصداع أو الغثيان أو القيء أو ألم في العضلات، ونادراً ما تحدث مشكلات خطيرة وطويلة الأمد.



2- التورم (الوذمة)

قد يحدث تورم في اللسان والسقف الرخو للفم (الحنك الرخو) مما قد يسبب مشكلات في التنفس، خاصة أثناء الساعات القليلة الأولى بعد الإجراء الجراحي.



3- النزيف أثناء الجراحة

في حالات نادرة، يحدث نزيف حاد أثناء الجراحة، مما يتطلب علاجات إضافية والمكوث مدة أطول في المستشفى.



4- النزيف أثناء فترة النقاهة

يمكن أن يحدث النزيف أثناء فترة التعافي، خاصة إذا أزيحت ندبة الالتئام الحديثة عن سطح الجرح بعد فترة قصيرة، وقد تكون العملية الإسعافية اللازمة لإيقاف النزيف أشد خطورة من العملية المخطط لها، إذ إنها لا تتيح اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل الجراحة مثل الصيام.



5- العدوى

نادرًا ما يمكن أن تؤدي الجراحة إلى عدوى جرثومية تتطلب مزيدًا من العلاج

إجراءات مهمة أثناء فترة النقاهة :

1- الأدوية: ينبغي تناول مسكنات الألم وفقًا لتعليمات الطبيب.

2- السوائل: يجب تناول قدر كبير من السوائل بعد العملية، وتعد المياه والسوائل المثلجة خيارات جيدة.

3- الطعام:تعد الأطعمة الخفيفة التي تكون سهلة البلع مثل عصير التفاح أو المرق هي الخيار الأفضل بعد العملية مباشرة، يمكن إضافة أطعمة مثل الآيس كريم والبودينغ إلى النظام الغذائي إذا تحملها المريض، يجب إضافة الأطعمة سهلة المضغ والبلع إلى النظام الغذائي في أقرب وقت ممكن، ينبغي أيضًا تجنب الأطعمة الحارة أو الصلبة أو المقرمشة.

4- الراحة: تجب الراحة في السرير لعدة أيام بعد الجراحة، وفي الوقت نفسه، يجب تجنب الأنشطة الشاقة مثل الجري وركوب الدراجات لمدة أسبوعين بعد الجراحة، ومن المفترض أن يكون بمقدورك أو مقدور طفلك العودة إلى العمل أو المدرسة بعد استئناف النظام الغذائي العادي والنوم طبيعيًا في الليل وعدم الحاجة إلى مسكنات الألم، يفضل استشارة الطبيب بشأن الأنشطة التي يجب تجنبها.

المصدر - صحتك



