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السبت، 28-01-2023 09:19 ص

بخّاخ جديد للجروح يقتل البكتيريا المقاومة للأدوية

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الوكيل الإخباري- عرض باحثون في جامعة تشالمرز للتكنولوجيا بالسويد بخّاخاً جديداً يمكن أن يقتل حتى البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، ويستخدم للعناية بالجروح، وطلاء الغرسات والأجهزة الطبية التي توضع داخل الجسم.

وقال مارتن أندرسون رئيس قسم الأبحاث وأستاذ الهندسة الكيميائية بالجامعة: "قد يكون لابتكارنا تأثير مزدوج في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية".

وأضاف "ثبت أن المادة فعالة ضد أنواع البكتيريا المختلفة، بما في ذلك تلك التي تقاوم المضادات الحيوية، مثل المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين، مع إمكانية منع العدوى وبالتالي تقليل الحاجة إلى المضاد الحيوي".

ونُشرت نتائج الأبحاث في "إنترناشيونال جورنال أوف فارماسوتيكال"، وقالت إن المادة الفعالة تتكون من جزيئات هيدروجيل صغيرة مجهزة بنوع من الببتيد الذي يقتل البكتيريا ويربطها بشكل فعال، يسمح بالعمل مع سوائل الجسم مثل الدم".

وتصنف منظمة الصحة العالمية مقاومة المضادات الحيوية كواحدة من أكبر 10 تهديدات للصحة العالمية، وتقدّر أنها تسبب ما يقرب من 1.3 مليون حالة وفاة سنوياً في جميع أنحاء العالم.

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