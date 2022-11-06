بعد سن الخمسين .. 5 نصائح للتخلص من دهون البطن

الوكيل الإخباري-يعاني الأشخاص بعد سن الخمسين من تراكم دهون البطن (الكرش)، نتيجة لبطء حرق الدهون التي تتأثر بعملية التمثيل الغذائي والقدرة على التخلص من الدهون الزائدة، لذا قد تساعد أبرز الإرشادات التي يوصي بها خبراء التغذية في التخلص من "الكرش" والحصول على بطن مسطح.



وتاليا قائمة بأبرز النصائح لبطن مسطح بعد سن الخمسين، وفقا لما نشره موقع "الكونسلتو" نقلاً عن "Eat this" المتخصص في التغذية.



1-تناول البروتينات

تساعد البروتينات في الحفاظ على كتلة العضلات نتيجة زيادة النشاط الأيضي، ما يزيد من عملية حرق الدهون سريعًا ويحافظ على الحماية من تراكمها في منطقة البطن والظهر، يوصي خبراء التغذية، باختيار مصادر البروتين الخالية من الدهون الموجودة في المصادر التالية:



-المأكولات البحرية؛ مثل: السلمون والتونة.



-البروتين الحيواني؛ مثل: صدور الدجاج والبيض.



-البروتين النباتية؛ مثل: الفاصوليا والعدس والمكسرات والبذور.



كما يوصي خبراء التغذية بتوزيع هذه الأطعمة على مدار اليوم والحصول على البروتينات في كل وجبة رئيسية ووجبة خفيفة.



2-تناول الألياف الغذائية

يحمي تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية في تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك الذي تزداد فرص الإصابة به مع تقدم العمر، ذلك من خلال تناول 21 جرامًا من الألياف الغذائية يوميًا للنساء و30 جرامًا للرجال يوميًا، لذا يوصي خبراء التغذية بوجبة إفطار صحية مكونة من الألياف الغذائية كالتالي:



-تناول طبق من حبوب الإفطار، خاصًة الحبوب التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف.



-إضافة الحليب النباتي مثل حليب اللوز أو حليب جوز الهند.



-يمكن إضافة الزبادي على وجه الطبق لمزيد من البروتين.



3-تناول السمك

يعد السمك أحد مصادر الحصول على كميات مرتفعة من البروتين، فضلًا عن الحصول على جميع الأحماض الأمينية الأساسية مثل فيتامين د وأحماض أوميغا 3 الدهنية، إضافًة إلى أن تناول الأسماك يساعد في السيطرة على الجوع والشبع لأطول فترة ممكنة، جميع هذه الميزات تسهم في الحصول على معدة مسطحة.



يقدم تناول السمك مثل السلمون فوائد أخرى للجسم، حيث أظهرت نتائج الأبحاث أن تناول أحماض الأوميغا 3 تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسمنة والوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية.



4-تناول المكسرات

يوصي خبراء التغذية بتناول حفنة من المكسرات بعد سن 50 عامًا، خاصًة اللوز، لأنه يعد أعلى نسبة في الكالسيوم من بين جميع أنواع المكسرات، فضلًا عن الحفاظ على صحة المعدة، ما يساعد في الحصول على بطن مسطح.



5-تناول الفواكه والخضراوات

تعتبر الفواكه والخضراوات أحد الأطعمة التي يوصي خبراء التغذية بضرورة تناولها بعد تجاوز 50 عامًا، نظرًا لغناهما بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم في التالي:



-تعزيز صحة الأمعاء والوقاية من الإمساك.



-التخلص من انتفاخ البطن.



-انخفاض السعرات الحرارية ما يحمي من تراكم دهون البطن والحصول على بطن مسطح.



لذا يوصي خبراء التغذية بالتقليل من النشويات الموجودة في الأرز والمكرونة وزيادة حصص الخضراوات والفاكهة في الأطباق الرئيسية.

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