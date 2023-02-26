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الأحد، 26-02-2023 11:53 ص

بعد وفاة شادي زيدان .. ما هو النزيف الدماغي وما اسبابه ؟

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الوكيل الإخباري- رحل الفنان السوري شادي زيدان إثر إصابته بجلطة دماغية ونزيف دماغي أدى إلى دخوله في غيبوبة، فما تفاصيل تلك الحالة وأسباب حدوثها؟

يحدث النزيف الدماغي عادة بشكل مفاجئ، ويسبب تلف في المخ، وربما يهدد حياة المصاب به، لكن مدى خطورة الحالة تعتمد على سبب النزيف ومكانه في الدماغ وحجمه ومدة النزف والعمر والصحة العامة للشخص، حسبما نشر موقع "My. Cleveland Clinic”.

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أسباب النزيف الدماغي


بالنسبة لحالة الفنان شادي زيدان، فإن النزيف الدماغي قد حدث نتيجة تعرضه لجلطة في المخ، أدت إلى تلف في الشريان وتسريب الدم منه.


هناك أسباب أخرى تسبب النزيف الدماغي، وتشمل حدوث إصابة في الرأس، مثل السقوط على الأرض أو حادثة سيارة أو ارتفاع ضغط الدم بشدة أو التدخين أو أورام المخ أو علاجات اضطرابات النزيف وغيرها.


أعراض النزيف الدماغي
-الضعف المفاجئ والتنميل والشلل في الوجه أو الذراع أو الساق، وربما في جزء واحد من الجسم.
-الصداع المفاجئ والشديد.
-القيء والغثيان.
-عدم التوازن والدوخة.
-صعوبة البلع.
-صعوبة في الرؤية.
-تغير درجة الوعي والانتباه، ثم الدخول في غيبوبة.
-صعوبة في التنفس وعدم انتظام ضربات القلب.


هل يمكن علاج النزيف الدماغي؟
في حال حدوث جلطة في الدماغ، فلا بد من بدء علاج النزيف الدماغي على الفور، في بعض الأحيان، يتطلب الأمر إجراء جراحة لإيقاف الدم المتدفق من الأوعية الدموية والتخلص من الجلطة، وفي أحيان أخرى، يتوقف القرار على حجم وسبب ومكان النزيف وبعض العوامل الأخرى.

 

الكونسلتو الطبي

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