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الإثنين، 06-12-2021 11:03 ص

بينها الزنك.. 3 عناصر غذائية مهمة للغاية خلال الشتاء

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الوكيل الاخباري - يوصى خبراء التغذية بتناول 3 عناصر غذائية خلال فصل الشتاء لتعزيز الصحة وتقوية جهاز المناعة.

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وقالت هولي زوكولان المعروفة أيضا باسم "The Health Zoc"، وهي خبيرة تغذية ومدربة أسلوب حياة لموقع "إكسبريس": "خلال أشهر الشتاء أوصي بتناول فيتامين د والزنك وفيتامين سي".

وأوضحت أن "فيتامين د" عنصر غذائي تعد أشعة الشمس هي مصدره الرئيسي، مضيفة بقولها "لذلك، خلال أشهر الشتاء عندما يقل ضوء الشمس، من الأفضل تناول مكمل من هذا لمنع النقص".

ويوجد "فيتامين د" في مصادر غذائية قليلة جدا، مثل الأسماك الزيتية واللحوم وصفار البيض والجبن.

وهناك تداعيات لعدم الحصول على ما يكفي من هذا الفيتامين لاسيما خلال الشتاء، حيث ينظم "فيتامين د" العديد من جوانب وظائف المناعة، ويمكن أن يقلل بالفعل من شدة التهابات الجهاز التنفسي العلوي.


وبشكل عام، فإن "فيتامين د" مهم لصحة العظام والعضلات وتنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات.


ويوصي الخبراء من يقضون الكثير من الوقت في الداخل دون التعرض لأشعة الشمس التي تعد المصدر الرئيسي لـ "فيتامين د" بتناول 10 ميكروغرام من مكملات "فيتامين د" يوميا.


وبحسب زوكولان فإن الزنك (الموجود في البقوليات مثل العدس والفول والحمص) مهم في الشتاء لأنه يساعد في تقصير مدة نزلات البرد.

ويقول الخبراء إن الرجال تحتاج إلى11 ملغرام يوميا، بينما تحتاج النساء 8-11 ملغرام يوميا من الزنك،


كما يمكن أن يساعد "فيتامين سي" أيضا في منع نزلات البرد، بالإضافة إلى دوره في إصلاح أنسجة الجسم.


ويتواجد "فيتامين سي" بوفرة في الكيوي والفراولة والفلفل الأصفر والملفوف والسبانخ والبقدونس والحمضيات، والثوم، ويحتاج الجسم يوميا 90 ملليغرامًا من"فيتامين سي"، بحسب الخبراء.

 

 المصدر : سبوتنك

 

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