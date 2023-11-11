السبت 11-11-2023
الوكيل الاخباري

تعميم من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والدوائر الحكومية

فتاة تناشد العالم بانقاذ عائلة تقيم بمحيط مجمع الشفاء في غزة

الاحتلال يرفض إدخال بعض الوقود للمستشفيات بغزة

قصف وحصار بالدبابات.. مستشفيات غزة تحت نار الاحتلال

حزب الله يعلن استهداف ثكنة وقوة مشاة إسرائيلية

الآن .. الاحتلال يجدد القصف على مجمع الشفاء الطبي

صحفي من داخل مستشفى الشفاء يصف هول المشهد : لا نستطيع الفرار

المكتب الإعلامي بغزة يطالب القمة العربية بقرارات واقعية لوقف الحرب

الأمم المتحدة: الاحتلال انهى حياة أطفال في غزة بما يفوق حصيلة 22 صراعاً بالعالم

مجمع الشفاء الطبي خرج تماما من الخدمة

عاجل

الآن .. الاحتلال يجدد القصف على مجمع الشفاء الطبي

السبت، 11-11-2023 10:33 ص

بينها النوم .. ممارسات بسيطة أفضل من الجلوس لصحة القلب

778


الوكيل الإخباري - خلصت دراسة بريطانية أسترالية حديثة إلى أن أي نشاط بدني، من المشي إلى النوم، أفضل لصحة القلب من الجلوس لفترات طويلة.

وأوضحت دراسة كلية لندن الجامعية، وجامعة سيدني، أن أي مجهود يُبذل، بما في ذلك النوم، يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية.

اضافة اعلان


وبينت الدراسة أن للنوم الجيد آثار مفيدة على مؤشر كتلة الجسم، وقياسات الخصر، مقارنة مع الجلوس على الأريكة ومشاهدة التلفزيون، وتناول الوجبات الخفيفة.

 


وقال الباحثون إن التمرين يظل أفضل وسيلة لحماية صحة القلب، مشيرين إلى أن تقليص وقت الجلوس أو استبداله بأي نشاط، يساهم في خفض مستويات الكوليسترول، والحصول على وزن صحي، ومحيط خصر أقل.

 

وشملت الدراسة 15253 شخصاً، من 5 دول، وضعوا أدوات لقياس مستويات نشاطهم، مدة 24 ساعة. ووجدت الدراسة أن أي تغيير بسيط في الروتين اليومي، يحقق فوائد صحية على المدى الطويل، فعند استبدال ما بين 4 دقائق و 12 دقيقة من الجلوس بالنشاط البدني المعتدل أو القوي، يعود ذلك بالنفع على الصحة.


ووجدت الدراسة أن لاستبدال 30 دقيقة من الجلوس يومياً بـ30 دقيقة من التمارين المعتدلة أو القوية، له تأثير أكبر حتى على  الذين يعانون من انخفاض وزن الجسم، وتحسنت عندهم مستويات الكوليسترول، والسكري في الدم.

 

وبينت النتائج أكثر التمارين  فائدة، فكانت رياضات الركض، أو ركوب الدراجات السريعة، أو كرة القدم، أو التنس، الأكثر فائدة، أعقبتها التمارين الخفيفة، مثل المشي السريع، أو التنظيف، ثم النوم، أو الوقوف.


وقالت الدكتورة جو بلودغيت، من كلية لندن: "التغيير الأكثر فائدة الذي لاحظناه، أن استبدال الجلوس بنشاط معتدل إلى قوي، ويمكن أن يكون الجري، أو المشي السريع، أو صعود الدرج، يرفع معدل ضربات القلب، ويجعل التنفس أسرع، حتى دقيقة أو دقيقتين، له تأثير إيجابي على صحة القلب".

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
DDD

تناول الحامل فيتامين 'د' يحمي الطفل من الربو

image

ظهور خصلة شعر بيضاء- ماذا تدل؟

tbl_articles_article_36409_94885ebd901-2fcc-4d5d-aae3-467c1a10397d

للرجال- 4 مكملات غذائية ضرورية بعد السبعين

tbl_articles_article_21541_9119d9961f-da57-45c6-8191-161aec1fba87

طريقة بسيطة لاكتشاف الاصابة بالذبحة الصدرية

الشعور-بالنعاس-بعد-الأكل..-ما-هي-أسبابه-وما-الحل؟-670x420

تشعر بالنعاس بعد تناول الطعام؟- إليك السبب

955

هل يحتاج الأطفال إلى لقاح الإنفلونزا؟

أخبار متعلقة
الشعور-بالنعاس-بعد-الأكل..-ما-هي-أسبابه-وما-الحل؟-670x420

تشعر بالنعاس بعد تناول الطعام؟- إليك السبب

الفرق-بين-الشوفان-والشعير

الشوفان.. وسيلة مضمونة لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم

2022_9_11_18_41_38_37

تعاني من الخمول؟- نصائح ذهبية للتغلب عليه

2023_5_7_14_35_13_396

صعوبة الاستيقاظ من النوم- ما السبب؟

93-084531-8-unhelpful-sleep-myths_700x400

4 أمراض يحميك منها النوم- تعرف عليها