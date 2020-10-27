الثلاثاء 27-10-2020
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الثلاثاء، 27-10-2020 03:13 م

تبديد أوهام عن الحليب

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الوكيل الاخباري - نشرت صحيفة صينية، مقالا يبدد كاتبه الأساطير الواسعة الانتشار عن الحليب، ووفقا للكاتب، تناول الحليب على الريق، بعكس الأسطورة الشائعة، لا يلحق أي ضرر بالمعدة، وعلاوة على هذا، فإن بروتين مصل اللبن يكون له تأثير مضاد للبكتيريا ويمنع حدوث التهابات في الغشاء المخاطي.

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كما قال: "الأشخاص الذين لا يتحملون اللاكتوز، عليهم عدم تناول الحليب على معدة فارغة، لأنه قد يسبب تفاقم متلازمة انتفاخ البطن والإسهال".


ويعتقد البعض، أنه باستخدام الحليب يمكن تبييض بشرة الوجه، ولكن هذا اعتقاد خاطئ. ولكن يمكن استخدام كمامة الحليب لتبريد الجلد، إضافة إلى أنها تساعد على تضييق الشعيرات الدموية بعد التعرض لأشعة الشمس خلال فترة طويلة.


وأضاف، كما أن الاعتقاد السائد، بأن الحليب يصبح ضارا بعد غليه، هو اعتقاد خاطئ أيضا، لأنه في الواقع عند تسخين الحليب تحصل عملية تفاعل ميلارد بين الأحماض الأمينية للبروتين واللاكتوز، دون أن يتحول لونه إلى داكن ودون أن يتغير مذاقه.

 

روسيا اليوم

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