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الخميس، 25-03-2021 02:37 م

تحديد علامات تشير إلى احتمالية حدوث نوبة قلبية

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الوكيل الاخباري - أفاد الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، بأن حوالي ثلث المرضى الذين يعانون من نوبة قلبية لا يطلبون المساعدة والتدخل الطبي في الوقت المناسب، ويفشلون في تفسير أعراضها بشكل صحيح.

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وأوضح الطبيب، بحسب ما نشره موقع "ميديك فوريوم"، أن النوبة القلبية عبارة عن اضطراب شديد الخطورة في عمل القلب، ناتج عن انسداد الشرايين بما يسمى الخثرة، وهذا يؤدي بدوره إلى موت خلايا عضلة القلب نتيجة عدم تلقي الدم الكافي التي تحتاجه.

 

وأشار الطبيب إلى أن إنقاذ حياة المصاب بنوبة قلبية يعتمد على مدى سرعة تقديم المساعدة له، إذ أن الكثير من الناس يلجؤون بشكل خاطئ في تلك الحالة لإعطاء الضحية بعض المسكنات والأدوية، وهذا لن يفيد الضحية بأي شيء بل يتسبب في إضاعة الوقت دون جدوى.

وأضاف الطبيب أن حوالي 30 بالمئة من المرضى الذين يصابون بنوبة قلبية يكون مصيرهم الموت نتيجة عدم طلب المساعدة في الوقت المحدد.


وأكد أنه عندما تظهر علامات نوبة قلبية محتملة، فإن أول ما يجب فعله هو استدعاء سيارة إسعاف، وطلب المساعدة والتدخل الطبي.


وتشمل بعض العلامات التي تشير إلى احتمالية حدوث نوبة قلبية ألم شديد في الصدر، شعور بالضغط في منطقة عظم القص، شحوب، زيادة معدل التنفس، تعرق شديد، التفاف الألم إلى الجانب الأيسر من الجسم في الذراع والفك والرقبة والكتف، شعور باضطراب في الجهاز الهضمي.


وذكر الطبيب بعض الإجراءات التي يجب اتباعها قبل وصول سيارة الإسعاف، إذ قال بأنه يجب أن يتخذ المصاب وضعية الاستلقاء، وأن تضع قرصا من النتروجليسرين تحت لسان المصاب، ومراقبة ضغط الدم.


ولفت الطبيب الانتباه إلى العوامل التي تزيد من قابلية الإصابة بنوبة قلبية، والتي تشمل تخطي سن الـ45 عند الرجال، ونهاية سن اليأس عند النساء، والتدخين لفترة طويلة، وزيادة الوزن، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، والإصابة بمرض السكري.

 

سبوتنيك

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