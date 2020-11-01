تحذير لمرضى السرطان من هذه الأدوية

الوكيل الاخباري - نصحت دراسة حديثة مرضى السرطان على توخي الحذر من المكملات الغذائية، وتناولها بعد استشارة الطبيب بسبب تأثيراتها الجانبية.

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ونقل موقع health line، تفاصيل الدراسة التي أكد فيها الباحثون أن الفيتامينات والمكملات الغذائية الأخرى التي يتم تناولها أثناء علاج سرطان الثدي يمكن أن تسبب خطرا جدياً بتكرار الإصابة.



واشار إلى أن العلاج الكيميائي والإشعاعي مصممان لإحداث تلف في الخلايا السرطانية، في حين أن المهمة الرئيسية للمكملات هي لإصلاح تلف الخلايا، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على صحتهم.



وأوصى الخبراء الأشخاص الذين يخضعون لعلاج سرطان الثدي باستشارة الطبيب المعالج والحصول على العناصر الغذائية من خلال نظام غذائي صحي ومتوازن كبديل للمكملات.

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