الخميس 18-07-2024
الوكيل الاخباري
 

شهيدان وأطفال مفقودون في مخيم البريج

الامن العام : 4 اصابات بحادث سير

حادث سير على دوار المدينة

البيت الأبيض يعلن اصابة بايدن بكورونا

السير: حادث صدم مركبة بالجزيرة الوسطية

مدعوون لإجراء المقابلات لوظيفة معلم - أسماء

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

الوكالة الأميركية للتنمية: نحتاج وقف إطلاق النار بغزة لزيادة المساعدات

وفيات الخميس 18/ 7/ 2024

استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفلان بقصف إسرائيلي على غزة والنصيرات

الخميس، 18-07-2024 08:18 ص

تحذير لمرضى السكري.. "مدة النوم" تتحكم بصحتك

62deb0cd423604114c50826c


الوكيل الإخباري- حذرت دراسة دنماركية جديدة من أن النوم القليل أو الكثير جدًا قد يكون ضارًا بصحتك، خاصة إذا كنت مصابًا بمرض السكري من النوع الثاني.

اضافة اعلان


وقام فريق بحث الدراسة بفحص عادات النوم والصحة لـ400 شخص تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري من النوع 2 مؤخرًا، وعانوا من الأعراض لأكثر من 3 سنوات.


وتبين أن الإفراط في النوم يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 31% في تلف الأوعية الدموية الدقيقة لدى مرضى السكري، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى العمى والفشل الكلوي، في حين أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يزيد الضرر بنسبة 38%.


ويزداد الضرر الناجم عن أنماط النوم غير المنتظمة مع تقدم العمر، حيث لا يحصل 12% من المشاركين في الدراسة على قسط كافٍ من النوم، بينما ينام 28% بشكل مفرط.


ويمكن أن تؤدي مشكلات الأوعية الدموية الدقيقة أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم، ما يؤدي إلى أمراض القلب والسكتات الدماغية، وفقًا لتقرير صحيفة "إكسبريس" البريطانية.


وسلط الباحثون الضوء على ما يلي: "ترتبط فترات النوم القصيرة والطويلة لدى مرضى السكري من النوع 2 بارتفاع معدل انتشار أمراض الأوعية الدموية الدقيقة مقارنةً بمدة النوم المثالية في الليل. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد دور مدة النوم وجودته لدى هؤلاء المرضى".

 

سكاي نيوز عربية 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62deb0cd423604114c50826c

هل التمارين الرياضية قبل النوم مفيدة؟

17983725611711982535

منها الموز والأرز .. 5 أطعمة احذر تناولها مع شرب الماء

أعراض_فقدان_الشهية

فقدان الشهية المفرط .. حالة قابلة للعلاج

202471755943880HC

دراسة: العلاج الهرموني لسرطان الثدي يحمي من الخرف

20231119104349082

"يتسبب بالتسمم ".. احذر حفظ الدجاج في الثلاجة لابعد من هذه المدة !

2024717710155995O

لِمن يعاني نقص الحديد بالجسم.. عادات غذائية عليك تجنبها !

أخبار متعلقة
202471664214587JY

الوقاية من السكري تقلل من المخاطر على القلب

668cf7604c59b75e080f1147

محاذير تناول العصائر الطازجة

229545

تحذير من عادة شائعة قد تتسبب في الإصابة بالسكري!

20246291433712769

الكوابيس.. قد تنبه من هذه الأمراض

أسباب-الشعور-بالتعب-والخمول-في-فصل-الصيف-أكثر-من-الشتاء-وأهم-النصائح

الأسباب المحتملة للشعور بالتعب معظم الوقت

20246266347172O7

الصيام المتقطع أفضل من أدوية السكري.. في هذه الحالة