تحذير من أطعمة لا تتوقعها تعرضك للقاتل الصامت

الوكيل الاخباري-

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كشفت دراسة جديدة، أن الخبز البني والزبادي قليل الدسم وألواح البروتين وغيره من الأطعمة الصحية تشكل خطراً على القلب.وعلى الرغم من تسويق تلك المنتجات على أنها مفيدة لصحة الجسم، إلا أن الرغيف الواحد من الخبز البني يعد مليئًا بالملح والسكر، مما يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يسبب نوبات قلبية أو سكتة دماغية، حسبما نشر موقع "The sun".ووجد علماء أستراليون، أن النساء اللاتي تناولن المزيد من الأطعمة المعالجة بشكل كبير، كن أكثر عرضة للخطر بنسبة 39%.وقاموا بتتبع النظام الغذائي لحوالي 10006 امرأة تتراوح أعمارهن بين 46 -55 عاما لمدة 15 عاما.وقالت أنوشريا بانت، الدكتورة في جامعة سيدني، أمام مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في أمستردام: "تحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على نسبة أقل من الألياف، كما تحتوي على نسبة عالية من الملح والسكريات."وفي الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن الكثير من الأطعمة على أنها صحية، لأنها منخفضة السعرات الحرارية، فإن كمية الملح بها مرتفعة جدًا، وهذا يسبب ارتفاع ضغط الدم، كما ربطت الأبحاث السابقة بين الأطعمة فائقة المعالجة والسمنة والسكري من النوع الثاني والسرطان.وقالت كاثرين جينر، مديرة تحالف صحة السمنة: "لا ينبغي أن تدّعي هذه الشركات أن تلك المنتجات صحية، كذلك فإن هناك الكثير من الأطعمة التي يتم الإعلان عنها على أنها صحية لأنها فقط منخفضة السعرات الحرارية."