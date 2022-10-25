تدريب العضلة النعلية يساعد على حرق الدهون

الوكيل الإخباري-اكتشف العلماء أن تدريب العضلة النعلية يزيد من حرق الغلوكوز والدهون في الجسم بمقدار ثلاث مرات.





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وتشير مجلة iScience، إلى أنه وفقا لنتائج الدراسة، يؤدي تدريب العضلة النعلية، إلى حرق الغلوكوز والدهون الموجودة في الجسم بمقدار ثلاثة مرات أكثر. ويمكن الحصول على نفس النتائج حتى عند إجراء التمرين في حالة الجلوس.



ويشير الباحثون، إلى أن العضلة النعلية تقع في الجانب الخلفي للساق، وتشارك في حالة المشي والوقوف.



ووفقا للباحثين، التدريب المثالي، هو "تمرين ضغط العضلة النعلية"، حيث يمكن إجراء هذا التمرين حتى في حالة الجلوس، والضغط بقوة على الأرض بواسطة الجزء الأمامي للقدمين، ومن ثم رفع الكعب عن الأرض أكبر قدر ممكن، ومن ثم إعادته إلى الأرض.



واتضح، للباحثين، أن هذا التمرين، ينشط العضلة النعلية من خلال تقلص عضلة الساق التؤامية، حيث بفضل ذلك تتحسن عملية التمثيل الغذائي، ما يساعد على تقليل الدهون في الجسم، و تخفيض مستوى السكر في الدم ويمنع تطور مرض السكري.



روسيا اليوم

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