الإثنين 2025-09-15 03:21 م
 

التواصل الحكومي يستضيف الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

مبنى وزارة الاتصال الحكومي
وزارة الاتصال الحكومي
 
الإثنين، 15-09-2025 01:30 م

الوكيل الإخباري-    يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "أولويات عمل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في دعم وتمكين النساء في الأردن"، وذلك عند الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء في مقر الوزارة.

اضافة اعلان


ويتطرق اللقاء إلى الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن (2020-2025) ومحاور الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم (1325) حول المرأة والسلام والأمن، والإحصاءات المتعلقة بالتمثيل النسائي لمختلف القطاعات وأداء الأردن في المؤشرات الدولية المتعلقة بالمرأة وخارطة الطريق الاسترشادية لتعزيز المساءلة بشأن سياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع العام والشراكة مع الإعلام والمجتمع المدني لتسليط الضوء على قضايا المرأة ومعالجة التحديات بخطاب مهني ومتوازن.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ولي العهد السعودي يتوجه إلى الدوحة للمشاركة بالقمة

عربي ودولي ولي العهد السعودي يتوجه إلى الدوحة للمشاركة بالقمة

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يصل إلى موقع انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أخبار محلية “تنظيم الاتصالات” تحذر من التعامل مع روابط ورسائل احتيالية

غات

المرأة والجمال كيف تتخلصين من فيلر الشفاه في المنزل بطرق طبيعية وآمنة؟

مدير الأمن العام يحاضر في كلية القيادة والأركان الملكية

أخبار محلية مدير الأمن العام يحاضر في كلية القيادة والأركان الملكية

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

5غغا5

تكنولوجيا 4 طرق عملية تحافظ بها على خصوصيتك وأنت متصل بالإنترنت

اقتحام نتنياهو ووفد أميركي لحائط البراق في مدينة القدس القديمة

عربي ودولي روبيو من القدس: حذرنا الدول التي تحاول الاعتراف بدولة فلسطينية



 
 





الأكثر مشاهدة