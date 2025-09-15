التواصل الحكومي يستضيف الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

الوكيل الإخباري- يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "أولويات عمل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في دعم وتمكين النساء في الأردن"، وذلك عند الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء في مقر الوزارة.

اضافة اعلان