التواصل الحكومي يستضيف الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

ويتطرق اللقاء إلى الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن (2020-2025) ومحاور الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم (1325) حول المرأة والسلام والأمن، والإحصاءات المتعلقة بالتمثيل النسائي لمختلف القطاعات وأداء الأردن في المؤشرات الدولية المتعلقة بالمرأة وخارطة الطريق الاسترشادية لتعزيز المساءلة بشأن سياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع العام والشراكة مع الإعلام والمجتمع المدني لتسليط الضوء على قضايا المرأة ومعالجة التحديات بخطاب مهني ومتوازن.
