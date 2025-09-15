الإثنين 2025-09-15 03:21 م
 

بلدية عجلون تباشر بأعمال توسعة الطرق في الروابي وأم الينابيع

بلدية عجلون الكبرى
بلدية عجلون
 
الإثنين، 15-09-2025 01:35 م

الوكيل الإخباري-   بدأت كوادر بلدية عجلون الكبرى بفتح طريق في قرية الطيارة بمنطقة الروابي لخدمة المواطنين وتسهيل وصولهم إلى منازلهم إلى جانب تنفيذ جدار حجري لتوسعة طريق المقبرة في قرية أم الينابيع.

اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى المهندس محمد البشابشة في تصريح اليوم الاثنين، إن البلدية تواصل العمل على تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية في مختلف المناطق بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مبيناً أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة البلدية لتحسين واقع البنية التحتية وتلبية احتياجات الأهالي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ولي العهد السعودي يتوجه إلى الدوحة للمشاركة بالقمة

عربي ودولي ولي العهد السعودي يتوجه إلى الدوحة للمشاركة بالقمة

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يصل إلى موقع انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أخبار محلية “تنظيم الاتصالات” تحذر من التعامل مع روابط ورسائل احتيالية

غات

المرأة والجمال كيف تتخلصين من فيلر الشفاه في المنزل بطرق طبيعية وآمنة؟

مدير الأمن العام يحاضر في كلية القيادة والأركان الملكية

أخبار محلية مدير الأمن العام يحاضر في كلية القيادة والأركان الملكية

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

5غغا5

تكنولوجيا 4 طرق عملية تحافظ بها على خصوصيتك وأنت متصل بالإنترنت

اقتحام نتنياهو ووفد أميركي لحائط البراق في مدينة القدس القديمة

عربي ودولي روبيو من القدس: حذرنا الدول التي تحاول الاعتراف بدولة فلسطينية



 
 





الأكثر مشاهدة