بلدية عجلون تباشر بأعمال توسعة الطرق في الروابي وأم الينابيع

الوكيل الإخباري- بدأت كوادر بلدية عجلون الكبرى بفتح طريق في قرية الطيارة بمنطقة الروابي لخدمة المواطنين وتسهيل وصولهم إلى منازلهم إلى جانب تنفيذ جدار حجري لتوسعة طريق المقبرة في قرية أم الينابيع.

اضافة اعلان