بلدية عجلون تباشر بأعمال توسعة الطرق في الروابي وأم الينابيع

وقال رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى المهندس محمد البشابشة في تصريح اليوم الاثنين، إن البلدية تواصل العمل على تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية في مختلف المناطق بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مبيناً أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة البلدية لتحسين واقع البنية التحتية وتلبية احتياجات الأهالي.
