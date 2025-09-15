بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 16.1 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 5.6 مليون سهم، نفذت من خلال 4771 عقدا.

