نتنياهو لا يستبعد شن المزيد من الضربات على قادة حماس أينما كانوا

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن إسرائيل والولايات المتحدة ستواصلان العمل معا لحماية البلدين.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن "زيارة روبيو رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل".



وشدد على أن الولايات المتحدة ليس لديها حليف أفضل من إسرائيل، وكذلك إسرائيل ليس لديها حليف أفضل من الولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه لا يستبعد "شن المزيد من الضربات على قادة حماس أينما كانوا".