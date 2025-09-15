نتنياهو لا يستبعد شن المزيد من الضربات على قادة حماس أينما كانوا

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن "زيارة روبيو رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل".
وشدد على أن الولايات المتحدة ليس لديها حليف أفضل من إسرائيل، وكذلك إسرائيل ليس لديها حليف أفضل من الولايات المتحدة.
وتأتي زيارة روبيو لإسرائيل في ظل توتر على خلفية الهجوم الإسرائيلي على قطر وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
