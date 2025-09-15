انطلاق البطولات الرياضية المدرسية للمرحلة الأساسية في قصبة اربد

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الاثنين، في مديرية تربية قصبة اربد فعاليات البطولات الرياضية المدرسية للمرحلة الأساسية الدنيا (ذكور وإناث)، وذلك على ملاعب مدرسة البشر الدولية والصالة الرياضية في طبريا، والملاعب النموذجية التابعة لجامعة اليرموك.

