إسبانيا تدعو لمنع إسرائيل وروسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية

علم اسبانيا
اسبانيا
 
الإثنين، 15-09-2025 02:11 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث الاثنين، إنه يجب منع إسرائيل وروسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية حتى تتوقف "الأعمال الهمجية"، في إشارة إلى الحرب في كل من أوكرانيا وقطاع غزة.

واستنكر سانتشيث الاحتجاجات العنيفة التي نظمها مؤيدون للفلسطينيين الأحد في مدريد، والتي عطلت سباق إسبانيا للدراجات (لا بويلتا)، وأدت في النهاية إلى إلغاء المرحلة الأخيرة وحفل التتويج.

 
 
