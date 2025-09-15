إسبانيا تدعو لمنع إسرائيل وروسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية

واستنكر سانتشيث الاحتجاجات العنيفة التي نظمها مؤيدون للفلسطينيين الأحد في مدريد، والتي عطلت سباق إسبانيا للدراجات (لا بويلتا)، وأدت في النهاية إلى إلغاء المرحلة الأخيرة وحفل التتويج.
