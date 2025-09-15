إسبانيا تدعو لمنع إسرائيل وروسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث الاثنين، إنه يجب منع إسرائيل وروسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية حتى تتوقف "الأعمال الهمجية"، في إشارة إلى الحرب في كل من أوكرانيا وقطاع غزة.

