4 طرق عملية تحافظ بها على خصوصيتك وأنت متصل بالإنترنت

الوكيل الإخباري- في عالمنا الرقمي المتسارع، لم يعد الحفاظ على الخصوصية خيارًا، بل ضرورة. فمع انتشار وسائل التواصل، والتطبيقات، والتسوق الإلكتروني، أصبحت بياناتنا عرضة للتجميع أو البيع أو حتى التسريب.

إليك 4 خطوات بسيطة لكنها فعالة لتعزيز أمانك الرقمي:



1️⃣ استخدم كلمات مرور قوية ومختلفة

تجنّب تكرار نفس كلمة المرور في أكثر من حساب. أنشئ كلمات مرور تحتوي على حروف كبيرة وصغيرة، أرقام ورموز، ويفضل استخدام مدير كلمات مرور موثوق لتخزينها بأمان.



2️⃣ فعّل التحقق بخطوتين (2FA)

يُضيف هذا الخيار طبقة حماية إضافية، إذ يتطلب رمز تحقق يُرسل لهاتفك أو بريدك، مما يُصعّب على المخترقين الوصول إلى حسابك حتى لو عرفوا كلمة السر.



3️⃣ راقب صلاحيات التطبيقات

لا تمنح أي تطبيق صلاحيات لا يحتاجها. اسأل نفسك: هل يحتاج تطبيق ألعاب للوصول إلى الكاميرا أو الرسائل؟ قلّل الأذونات واحذف التطبيقات غير المستخدمة.



4️⃣ استخدم VPN عند التصفح

يساعد الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) على تشفير اتصالك وإخفاء موقعك الحقيقي، ما يجعل نشاطك أقل عرضة للتجسس، خصوصًا عند استخدام شبكات Wi-Fi العامة.



💡 تذكير أخير:

الخصوصية الرقمية تبدأ منك. كل إجراء وقائي صغير اليوم، يمنع مشكلة كبيرة غدًا.