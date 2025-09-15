4 طرق عملية تحافظ بها على خصوصيتك وأنت متصل بالإنترنت

إليك 4 خطوات بسيطة لكنها فعالة لتعزيز أمانك الرقمي:
1️⃣ استخدم كلمات مرور قوية ومختلفة
تجنّب تكرار نفس كلمة المرور في أكثر من حساب. أنشئ كلمات مرور تحتوي على حروف كبيرة وصغيرة، أرقام ورموز، ويفضل استخدام مدير كلمات مرور موثوق لتخزينها بأمان.
2️⃣ فعّل التحقق بخطوتين (2FA)
يُضيف هذا الخيار طبقة حماية إضافية، إذ يتطلب رمز تحقق يُرسل لهاتفك أو بريدك، مما يُصعّب على المخترقين الوصول إلى حسابك حتى لو عرفوا كلمة السر.
3️⃣ راقب صلاحيات التطبيقات
لا تمنح أي تطبيق صلاحيات لا يحتاجها. اسأل نفسك: هل يحتاج تطبيق ألعاب للوصول إلى الكاميرا أو الرسائل؟ قلّل الأذونات واحذف التطبيقات غير المستخدمة.
4️⃣ استخدم VPN عند التصفح
يساعد الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) على تشفير اتصالك وإخفاء موقعك الحقيقي، ما يجعل نشاطك أقل عرضة للتجسس، خصوصًا عند استخدام شبكات Wi-Fi العامة.
💡 تذكير أخير:
الخصوصية الرقمية تبدأ منك. كل إجراء وقائي صغير اليوم، يمنع مشكلة كبيرة غدًا.
-
أخبار متعلقة
-
ما الجديد بين "مايكروسوفت" و "Open AI"؟
-
تحديث ضخم في سناب شات.. وداعًا لاختفاء الرسائل!
-
كيف تختبر سرعة الإنترنت الحقيقية في المنزل؟
-
ميزة طال انتظارها.. مهم لمستخدمي "واتساب"
-
ليعبّر أكثر عن شخصيتكم.. 4 إعدادات يجب تغييرها فورا في "iOS 26"
-
منها ترقية في الصوت.. 3 ميزات جديدة لهواتف أندرويد
-
3 علامات تدل على أن جهاز تلفازك بحاجة لاستبدال
-
كابل واحد لكل المهام.. الصين تكشف عن بديل ثوري لـ"HDMI"