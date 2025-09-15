روبيو من القدس: حذرنا الدول التي تحاول الاعتراف بدولة فلسطينية

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن التحركات الرامية للاعتراف بدولة فلسطينية "لا تقرّب المنطقة من إقامة دولة فلسطينية فعلية".

وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي عقده في القدس مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن واشنطن ترى أن أي خطوات أحادية الجانب من شأنها إعاقة جهود السلام بدل دفعها إلى الأمام.



وأضاف "حذرنا الدول التي تحاول الاعتراف بدولة فلسطينية من أن إسرائيل سترد على خطوتهم".