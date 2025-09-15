روبيو من القدس: حذرنا الدول التي تحاول الاعتراف بدولة فلسطينية

وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي عقده في القدس مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن واشنطن ترى أن أي خطوات أحادية الجانب من شأنها إعاقة جهود السلام بدل دفعها إلى الأمام.
وأضاف "حذرنا الدول التي تحاول الاعتراف بدولة فلسطينية من أن إسرائيل سترد على خطوتهم".
وأشار روبيو إلى أن بلاده أجرت مشاورات مكثفة مع حلفائها في الخليج "قبل وبعد الضربة الإسرائيلية في الدوحة"، مؤكداً استمرار هذا التنسيق الوثيق لضمان استقرار المنطقة ومنع توسع رقعة التصعيد.
-
أخبار متعلقة
-
نتنياهو لا يستبعد شن المزيد من الضربات على قادة حماس أينما كانوا
-
إسبانيا تدعو لمنع إسرائيل وروسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية
-
اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان بشأن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
-
المحادثات التجارية الأميركية الصينية تتواصل في مدريد لليوم الثاني
-
إيران: نأمل التوصل في قمة الدوحة إلى نتائج تعزز وحدتنا
-
ترامب يدعو إسرائيل إلى الحذر بعد الهجوم الذي شنته على قطر
-
واشنطن وبكين تختتمان اليوم الأول من محادثاتهما بشأن التجارة وتيك توك
-
الدوحة تحتضن الاثنين القمة العربية الإسلامية غير العادية الـ17 منذ 1956