الإثنين 2025-09-15 03:22 م
 

روبيو من القدس: حذرنا الدول التي تحاول الاعتراف بدولة فلسطينية

اقتحام نتنياهو ووفد أميركي لحائط البراق في مدينة القدس القديمة
اقتحام نتنياهو ووفد أميركي لحائط البراق في مدينة القدس القديمة
 
الإثنين، 15-09-2025 02:23 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن التحركات الرامية للاعتراف بدولة فلسطينية "لا تقرّب المنطقة من إقامة دولة فلسطينية فعلية".

اضافة اعلان


وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي عقده في القدس مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن واشنطن ترى أن أي خطوات أحادية الجانب من شأنها إعاقة جهود السلام بدل دفعها إلى الأمام.


وأضاف "حذرنا الدول التي تحاول الاعتراف بدولة فلسطينية من أن إسرائيل سترد على خطوتهم".


وأشار روبيو إلى أن بلاده أجرت مشاورات مكثفة مع حلفائها في الخليج "قبل وبعد الضربة الإسرائيلية في الدوحة"، مؤكداً استمرار هذا التنسيق الوثيق لضمان استقرار المنطقة ومنع توسع رقعة التصعيد.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

4فففففف

منوعات الحبس 6 أشهر لمصرية قتلت كلاباً بالسم في منتجع سكني

ولي العهد السعودي يتوجه إلى الدوحة للمشاركة بالقمة

عربي ودولي ولي العهد السعودي يتوجه إلى الدوحة للمشاركة بالقمة

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يصل إلى موقع انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أخبار محلية “تنظيم الاتصالات” تحذر من التعامل مع روابط ورسائل احتيالية

غات

المرأة والجمال كيف تتخلصين من فيلر الشفاه في المنزل بطرق طبيعية وآمنة؟

مدير الأمن العام يحاضر في كلية القيادة والأركان الملكية

أخبار محلية مدير الأمن العام يحاضر في كلية القيادة والأركان الملكية

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

5غغا5

تكنولوجيا 4 طرق عملية تحافظ بها على خصوصيتك وأنت متصل بالإنترنت



 
 





الأكثر مشاهدة