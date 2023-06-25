تستعد لصيام يوم عرفة؟.. إرشادات صحية لا تنسى اتباعها

الوكيل الإخباري- يستعد الكثيرون إلى صيام يوم عرفة، والذي يمكن أن يوافقه ارتفاع في درجات الحرارة، لذا يجب اتباع بعض الإرشادات التي تحافظ على صحة الجسم خلال فترة الصيام.



نستعرض في السطور التالية، عددًا من الإرشادات الصحية التي يجب اخذها بعين الاعتبار عند الصيام، ولا سيما في يوم عرفة، حسبما نشر موقع "My. Cleveland Clinic”.

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إرشادات صحية لصيام يوم عرفة



1-وجبة السحور

يُراعى الابتعاد عن تناول السكريات في وجبة السحور، لأنها ببساطة تشعر الشخص بالامتلاء والشبع في البداية، لكن سرعان ما ترفع سكر الدم، ومن ثم يشعر الشخص بالجوع والضعف والإرهاق بشكل أكبر.



في الوقت نفسه، يجب الحصول على الكربوهيدرات المعقدة التي تزيد الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، مثل المعكرونة والأرز والبطاطس، إلى جانب البروتينات (مثل الفول أو اللحوم).



2-شرب المياه ليلاً

يفضل شرب كمية وفيرة من المياه في اليوم السابق للصيام، وذلك تجنبًا لإصابة الجسم بالجفاف، الذي يمكن أن يؤثر على مستويات الطاقة والنشاط بالجسم، كما يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض المزعجة، مثل الصداع والتشنجات والالتهابات.



3-التوقف عن ممارسة الرياضة

ليس من الجيد تمامًا ممارسة الرياضة بقوة وبشكل مكثف عند الصيام والتوقف تمامًا عن تناول الطعام والشراب، وتوفير الطاقة طوال النهار للقيام بالمهام اليومية الحيوية.



4-استشارة الطبيب

يجب استشارة الطبيب قبل الصيام في حال الإصابة بأي مشكلة صحية أو اضطرابات، كذلك يجب تنظيم مواعيد الأدوية مع الطبيب المختص.



5-وجبة الإفطار

يجب الانتباه إلى عدم تناول السكريات كأول شيء على وجبة الإفطار، لأنها تسبب تغيرات سريعة في سكر الدم وتسبب الإجهاد، فضلاً عن عدم تناول كمية كبيرة من الطعام.



يفضل تقسيم وجبة الإفطار ، بحيث يتناول الشخص كوب أو كوبين من الماء البارد وطبق سلطة غني بالخضروات الطازجة، ثم الانتظار ساعة وتناول البروتينات والكربوهيدرات وغيرها.



الكونسلتو الطبي

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