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الإثنين، 19-06-2023 01:25 م

ما تأثير الطقس الحار على مرضى القلب؟ .. نصائح هامة

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الوكيل الإخباري- تعتبر درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية عاملين مؤثرين يمكن أن يؤديا إلى عواقب صحية خطيرة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وبحسب موقع "Mayo Clinic" يمكن أن يتأثر ضغط الدم بارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف ويزيد من تدفق الدم في الجسم، ما يؤدي إلى ارتفاع سرعة ضربات القلب والإجهاد.

وتزداد المخاطر عندما تكون درجة الحرارة أعلى من 21 درجة مئوية والرطوبة أكثر من 70%، يتعرض بعض الأشخاص لخطر أكبر للتأثر بالرطوبة، بما في ذلك الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، أو أمراض القلب أو الرئة أو الكلى.

يمكن أن تؤدي الحرارة والتعرق أيضًا إلى خفض كمية السوائل في الجسم، مما قد يقلل من حجم الدم ويؤدي إلى الجفاف، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إجهاد القلب.

عوامل خطر ارتفاع درجات الحرارة
- البالغون الذين يعانون من مشاكل في القلب والرئة والكلى.

- كبار السن الذين يتبعون نظامًا غذائيًا قليل الملح أو منخفض الصوديوم.

- الأشخاص الذين يعانون من مرض في الدورة الدموية أو مشاكل في الدورة الدموية.

- البالغون الذين يتناولون مدرات البول والمهدئات وأدوية ضغط الدم.

- يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم مراقبة ضغط الدم أثناء موجات الحرارة أيضًا.

وتشمل العلامات التحذيرية التي تدل على أن الجسم يتأثر بارتفاع درجات الحرارة ما يلي:

-الدوخة.

-سرعة النبض.

-الصداع.

-الإرهاق.

-الغثيان.

-التعرق المفرط.

-تقلصات العضلات أو التشنجات.

-تورم في الأطراف.

وأشار موقع "Mayo Clinic"، إلى بعض الإرشادات اللازم أن يتبعها مرضى ضغط الدم والقلب، والمتمثلة في التالي:

نصائح لمرضى القلب في الطقس الحار

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1-شرب الكثير من السوائل للحفاظ على رطوبة الجسم.

2-وتجنب التعرض المباشر لحرارة الشمس في أوقات الذروة.

3-اتباع نظام غذائي صحي.

4-استخدام واقي وارتداء قبعة في حالة خروجك خارج المنزل.

 

الكونسلتو الطبي

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