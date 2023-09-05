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الثلاثاء، 05-09-2023 07:44 ص

تصيب بالعمى .. أعراض خطيرة لا تتجاهلها

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الوكيل الاخباري - يندرج ‫انفصال الشبكية ضمن أمراض العيون الخطيرة، إذ إن الإصابة به قد تؤدي إلى العمى في حال عدم علاجه في الوقت المناسب.

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جمعية أمراض الشبكية الألمانية أوضحت أن أسباب انفصال الشبكية تكون عادة:
داء السكري ‫(فيما يعرف باعتلال الشبكية السكري)


قصر النظر الشديد
تجلط الأوردة ‫العينية (بسبب الارتفاع الشديد للضغط الداخلي للعين وتصلب الشرايين ‫والمياه الزرقاء)


بعض أمراض العيون ترفع خطر انفصال الشبكية مثل الضمور البقعي ‫المرتبط بالعمر


‫أعراض انفصال الشبكية
‫وتتمثل أعراض انفصال الشبكية في تشوه الرؤية وفقدان المجال البصري ورؤية ‫ومضات ضوئية وما يعرف بمطر السخام (رؤية نقاط وكتل سوداء).


وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب، والذي يشمل الجراحة والعلاج بالليزر.


‫وللحفاظ على صحة شبكية العين، ينبغي ارتداء نظارة شمسية مناسبة لحماية ‫العين من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، مع اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على ‫التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مع ‫الإقلاع عن التدخين.

 

الجزيرة


 




 

 


 

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