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الثلاثاء، 27-06-2023 04:37 م

تطبيق لقياس الحرارة بواسطة الهاتف .. كيف يعمل ؟

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الوكيل الإخباري- طور باحثون في جامعة واشنطن تطبيقاً يحول الهاتف الذكي إلى ترمومتر لقياس حرارة الشخص، من دون إضافة جهاز له.

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تم اختبار 3 طرازات هواتف مختلفة وإضافة ملحقات مثل واقيات الشاشة
ويستخدم التطبيق الذي يسمى فيفر فون FeverPhone شاشة الهاتف التي تعمل باللمس، ويعيد استخدام أجهزة استشعار حرارة بطارية الهاتف لجمع البيانات وتقدير حرارة الجسم الأساسية للشخص.


ووفق موقع "هيلث داي"، قدر التطبيق درجات حرارة الجسم لـ 37 شخصاً في غرفة الطوارئ بدقة مماثلة لبعض موازين الحرارة الاستهلاكية بينهم 16 شخصاً يعانون من الحمى.


ويتطلب القياس لمس الهاتف للجبهة لمدة 90 ثانية، يتتبع التطبيق خلالها مدى سرعة ارتفاع حرارة الهاتف، ويستخدم بيانات الشاشة لمعرفة ذلك.


وقال الباحثون إن فيفر فون FeverPhone يحتاج إلى مزيد من بيانات التدريب لاستخدامه على نطاق واسع، لكن التكنولوجيا تحمل إمكانات كبيرة لمساعدة الناس على تتبع صحتهم.

وقال الدكتور مصطفى سبرينغستون الباحث المشارك: "يأتي الناس إلى غرفة الطوارئ طوال الوقت ويقولون أعتقد أنني كنت أعاني من الحمى، وهذا يختلف تماماً عن قول (كنت بالفعل أعاني من الحمى)".


وأجرى فريق البحث تجارب في البداية باستخدام أكياس بلاستيكية من الماء الدافئ لمحاكاة جبين بشري، وضغط شاشات الهاتف على الأكياس.


وتم اختبار 3 طرازات هواتف مختلفة، وإضافة ملحقات مثل واقيات الشاشة، والجرابات، لمعرفة تأثير ذلك على النتائج.


واستخدم الباحثون هذه البيانات لتدريب برنامج الكومبيوتر على تقدير حرارة الجسم.

 

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