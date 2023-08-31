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الخميس، 31-08-2023 10:25 ص

تظهر على البشرة .. 6 اعراض تنذر بمرض خطير

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الوكيل الإخباري - يمكن أن يكشف جلد الانسان عن مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية، من السرطان إلى أمراض الكبد.

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وفي حين أن بعض الحالات أكثر خطورة من غيرها، وفقا للصيدلي عباس كناني في شركة Chemist Click وفي صيدلية الإنترنت chemistclick.co.uk، فإن الأعراض التالية قد تستدعي زيارة الطبيب وهي : 

 

1 - اصفرار الجلد والعينين
بحسب كناني، فإن هذا يمكن أن يشير إلى مرض الكبد (مثل التهاب الكبد أو تليف الكبد)، أو وجود حصوة في المرارة أو ورم يسد القناة الصفراوية.

 

2 - ظهور مجموعات من النتوءات والبثور بشكل متكرر تسبب حكة شديدة على المرفقين أو الساعدين أو الركبتين أو الأرداف

وفقا لكناني، يمكن أن يكون هذا علامة على التهاب الجلد الحلئي الشكل (DH)، أو كما يعرف أيضا باسم التهاب الجلد الهربسي الشكل، وهو حالة جلدية مزمنة.


3 - بثرة (فقاعة) ساخنة ومليئة بالقيح الأخضر أو الأصفر. قد يبدو الجلد المحيط باللون الأحمر
قد يكون هذا علامة على وجود بثرة مصابة. وحذر كناني:"لا تتجاهل البثرة المصابة، فمن دون علاج يمكن أن تؤدي إلى عدوى في الجلد أو الدم".


4- شامة جديدة أو تغيير في شامة موجودة
الشامات ذات الشكل غير المستوي، والتي تحتوي على مزيج من لونين أو أكثر ويبلغ عرضها أكثر من 6 ملم قد تكون مدعاة للقلق.

 

5 - كتلة صغيرة لامعة ذات لون وردي أو أبيض لؤلؤي ومظهر شفاف أو شمعي. ويمكن أن تبدو أيضا كرقعة حمراء متقشرة

يمكن أن يشير هذا إلى سرطان الجلد غير الميلانيني، وسرطان الخلايا القاعدية (BCC).

6 - كتلة وردية صلبة ذات سطح خشن أو متقشر
يمكن أن يشير هذا إلى سرطان الجلد غير الميلانيني، وسرطان الخلايا الحرشفية. ويشير كناني إلى أن "الكتلة غالبا ما تكون طرية عند لمسها، وتنزف بسهولة، وقد تتطور إلى قرحة".

 

 

روسيا اليوم 

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