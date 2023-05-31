تظهر على اليد .. 5 اعراض تنذر بالجلطة

الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بجلطات اليد، مما يثير القلق لدىهم وعادًة ما يتطلب ذلك الاستشارة الفورية للطبيب المختص للحد من المعاناة من أي مضاعفات صحية.

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نستعرض في التقرير التالي كل ما يتعلق بجلطة اليد وطرق علاجها، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".



ما هي جلطة اليد؟

في حالة الإصابة بجروح فمن الطبيعي، أن تتسابق الصفائح الدموية موضع الحرق للحد من النزيف الذي يحدث، ولكن في بعض الحالات يصاب الشخص بالجلطة كأحد النتائج العكسية التي تبقى لفترة طويلة بالجسم دون الشفاء التام.



أنواع جلطة اليد

هناك أكثر من نوع لجلطة اليد من بينها:

- جلطة الأوردة العميقة.

- جلطة الأوردة السطحية.

- جلطة متنقلة أي تحدث في مكان ثم تنتقل إلى مكان آخر.



أسباب جلطة اليد

عادًة ما تحدث جلطة اليد نتيجة التعرض لبعض الأسباب من بينها:

- سقوط جسم ثقيل على الأصابع.

- ارتداء خاتم صغير.

- إجراء جراحة في اليد أو الأصابع.

- الإصابة بالسكري.

- ارتفاع ضغط الدم.

- الفشل الكلوي.



أعراض جلطة اليد

قد تظهر بعض الأعراض التي تكشف الإصابة بجلطة اليد ولا يجب إهمال هذه المشكلة حيث تتضح الأعراض في:

- نتوءات زرقاء صلبة على الإصبع.

- ألم الإصبع.

- ارتفاع درجة حرارة الإصبع.

- التورم.

- احتباس السوائل.



عوامل خطر جلطة اليد

يوجد بعض العوامل التي تزيد من الإصابة بجلطة اليد حيث تتضح في:

- السرطان.

- زيادة الوزن.

- بعد سن الأربعين.

- العلاج الكيميائي.

- الحمل.

- التدخين.



علاج جلطة اليد

عادًة ما تتحلل جلطة اليد من تلقاء نفسها دون علاج ولكن في بعض الحالات يحتاج الأشخاص إلى العلاج وذلك عن طريق:

- تناول بعض الأدوية التي يصفها الطبيب.

- الكمادات الدافئة.

- الجراحة.

- التدليك.

- مضادات التخثر.



متى يتم استشارة الطبيب المختص؟

في حالة ظهور أعراض مزعجة فمن الأفضل استشارة الطبيب المختص فورًا من بينها:

- زيادة الشعور بالألم.

- تورم الأصابع بشكل غير طبيعي.

- عدم القدرة على تحريك الأصابع بشكل طبيعي.

- تغير موضع الألم.

- تساقط الأظافر.





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