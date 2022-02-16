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الأربعاء، 16-02-2022 04:01 م

تعرفي إلى أسوأ عادة بالنسبة لقلبك

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الوكيل الإخباري - يعد مستوى النشاط البدني الذي يقوم به الشخص، عاملاً أساسياً لصحة القلب، كما أجمع خبراء القلب على أن زيادة هذا النشاط، هو الشيء الأول الذي يمكن لأي شخص فعله للوقاية من أمراض القلب.

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وأشارت دراسة أجريت على أشخاص في 90 من العمر أن لديهم قاسماً مشتركاً هو ممارستهم تمريناً لمدة نصف ساعة على الأقل، عدة مرات في الأسبوع.

 

- الحركة بشكل يومي
يشير بحث لأحد منتسبي المجموعة الطبية والبحثية الأميركية، "مايو كلينك"، إلى أن مقاييس اللياقة المختلفة، بدءاً من عدد تمارين الضغط التي يمكنك القيام بها إلى سرعة المشي لكبار السن، ترتبط بخطر الإصابة بأمراض القلب والموت. وأوضح البحث أنه: "كلما زادت الحركة والنشاط أكثر في كل مرحلة من مراحل الحياة؛ لوحظ تحسن بشكل متزايد في فرص منع الإصابة بأمراض القلب".

- ما مقدار التمرين الكافي؟
يجب أن يمارس كل شخص ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الهوائية متوسطة الشدة أسبوعياً، أو 75 دقيقة من التمارين الهوائية القوية بشكل أسبوعي، كما يفضل الجمع بين الاتجاهين، موزعة على مدار الأسبوع.
ويتضمن النشاط المعتدل الشدة أي شيء يرفع معدل ضربات قلبك، مثل المشي أو الرقص أو ركوب الدراجات البسيط، كما ينتج النشاط القوي المزيد من العرق وزيادة معدل التنفس، مثل الجري أو السباحة أو المشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات بسرعة أو القفز على الحبل.

 

- أي قدر من الحركة أفضل من لا شيء
لا تقلق إذا لم تتمكن من الوصول إلى 150 دقيقة أسبوعياً فوراً، تقول جمعية القلب الأميركية: "أي قدر من الحركة أفضل من لا شيء"، ويمكن أن يؤدي المشي السريع لمدة خمس أو عشر دقائق عدة مرات في اليوم إلى تقوية حالة القلب".

 

 

زهرة الخليج

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