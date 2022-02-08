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الثلاثاء، 08-02-2022 02:42 م

فوائد الجمبري للغدة الدرقية

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الوكيل الإخباري - الغدة الدرقية غدة صماء صغيرة تشبه الفراشة وموضعها في أعلى الرقبة، وهي غدة مسؤولة عن إفراز عدد من الهرمونات التي يحتاجها الجسم لإتمام عدد من العمليات الحيوية. وتصاب الغدة الدرقية في كثير من الأحيان  بعدد من الاضطرابات الصحية، أكثرها شيوعًا فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصورها.

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نقص اليود هو أحد أشهر الحالات الصحية المنتشرة في العالم، وأحد أضرار نقصه إصابة الغدة الدرقية بالاضطرابات، واليود يدخل في تركيب اثنين من هرمونات الغدة الدرقية هما ، هرمون الغدة الدرقية (T4) وثلاثي يودوثيرونين (T3).


وكما كتب موقع "اليوم السابع"  أكد المعهد الوطني للصحة الأمريكى، أن اليود ضروري لمنع فرط نمو هرمون الغدة الدرقية (TSH)، والذي يمكن أن يساعد بدوره في منع قصور وفرط نشاط الغدة الدرقية.

 

يحدث قصور الغدة الدرقية بسبب عدم إنتاج ما يكفي من الهرمونات ، مما قد يؤدي إلى أمراض مثل السمنة وأمراض القلب.


أما فرط نشاط الغدة الدرقية فهو عكس ذلك، لأنه ينتج عن فرط إفراز الهرمونات بواسطة الغدة الدرقية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن بشكل كبير، أو ترقق الشعر أو تساقطه، والإرهاق، وزيادة القلق.

 

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