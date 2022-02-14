علاجات طبيعية للسيطرة على سمنة الأطفال

الوكيل الإخباري - مر عامان منذ ظهور فيروس كورونا القاتل، وبالفعل تم إغلاق جميع المؤسسات التعليمية على الفور لوقف انتشار الفيروسات بين الأطفال والمراهقين.

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وبالفعل فقد تسبب العزل المنزلي والإغلاق العام والتعلم من المنزل في ارتفاع مستوى السمنة لدى الأطفال، ولحل هذه المشكلة نقدم لكم أبرز العلاجات المنزلية الفعالة للغاية للسيطرة على السمنة؛





الكركم

يُعرف الكركم باسم البهار الذهبي نظراً لخصائصه وفوائده الصحية المتعددة، كما يعمل تناول الكركم على تحسين عملية الهضم بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، كما أنه يلعب دوراً أساسياً في علاج التهاب الأمعاء.



الزنجبيل

يُعرف الزنجبيل بفوائده المتعددة للجهاز الهضمي، كما أنه يحتوي على مواد مضادة للالتهابات، ومواد مضادة للأكسدة، ومضادة للسرطان، ولهذا عادة ما ينصح بإضافة الزنجبيل لقائمة طعامنا اليومية.

وبالنسبة لإنقاص الوزن يساعد الزنجبيل على إضفاء الشعور بالشبع، ويحتوي أيضاً على مركبات لها تأثير مضاد للسمنة، مما يساعد على هضم الطعام بشكل أسرع ويحفز الجسم على تسريع انتقال الطعام المهضوم من خلال القولون.



القرفة

تُعد القرفة من التوابل شائعة الاستخدام في العالم، بسبب نكهتها المميزة وفوائدها العديدة، وبالنسبة لإنقاص الوزن تحتوي القرفة على كمية جيدة من الألياف، مما يساعد على الشعور بالامتلاء والشبع سريعاً.



النشاط البدني

يُعتبر النشاط البدني للأطفال البدينين وسط انتشار هذا الفيروس أمراً هاما للغاية، كما نعلم يمكن أن تسبب السمنة وزيادة الوزن مخاطر صحية وشيكة قد تكون خطيرة للغاية على مستقبلهم.

زهرة الخليج