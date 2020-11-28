تعرف على علامات النقص في فيتامين B7

الوكيل الاخباري- يمكن بعض الإشارات والتغييرات التي تطرأ على الشكل الخارجي أن تدل على المعاناة من النقص في بعض الفيتامينات، مثل تساقط الشعر الذي يعني في بعض الاحيان حدوث نقص في الفيتامين B7 أو البيوتين.

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ومن أجل تعويض هذا النقص يجب تناول اللوز والصويا والخضار والبطاطا والموز، كذلك يمكن أن يدل ظهور البثور وعلامات التهيج على البشرة على نقص في الفيتامين نفسه.

وفي هذه الحالة من الضروري تناول المتممات التي تحتوي عليه والتي يتم بيعها في الصيدليات.



ومن المفيد جداً استهلاك بعض أنواع الطعام الغنية به ومنها الفطر الطبيعي والبطاطا والجبنة والقرنبيط والبيض المسلوق والسبانخ.



المصدر: لها



