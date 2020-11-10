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الثلاثاء، 10-11-2020 02:55 م

تعرف على أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات !

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الوكيل الاخباري - تساعد الفيتامينات والمعادن التي نحصل عليها من الأطعمة الغذائية على القيام بوظائف الجسم الداخلية المختلفة حيث لكل فيتامين له دور محدد ولا يمكن استبداله بأي مغذيات أخرى.

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عندما لا تحصل أجسامنا على كمية كافية من عنصر غذائي معين لفترة طويلة، يؤدي ذلك إلى نقص التغذية ويسبب أنواعًا مختلفة من المشكلات الصحية وللتغلب على هذه النواقص، يعتمد الكثير من الاشخاص على المكملات الغذائية ويتساءلون غالبًا عن كيفية الحصول على أقصى الفوائد الصحية منها.

فهناك شيئان يجب على الشخص مراعاتهما عند تناول المكملات، وهما الانتظام والتوقيت حيث يجب أن تتناول أقراصك بانتظام وفي الوقت المناسب ومن الأفضل تناول بعض الفيتامينات بعد الوجبة، والبعض الآخر على معدة فارغة. يُعتقد أن تناول بعض الفيتامينات في وقت محدد قد يقلل من مخاطر الآثار الضارة.

* الوقت المناسب لتناول الفيتامينات بحسب أنواعها:
- الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء:
تناول هذه الفيتامينات في الصباح أو قبل 30 دقيقة من الإفطار.

- الفيتامينات التي تذوب في الدهون:
يجب تناول هذه العناصر الغذائية مع الدهون المشبعة أو الزيوت لامتصاص أفضل.

- فيتامينات ما قبل الولادة:
تنصح معظم النساء الحوامل بتناول الفيتامينات المتعددة لتحسين نمو الطفل وتطوره. تشمل هذه الفيتامينات مكملات الحديد والكالسيوم وحمض الفوليك. من الأفضل تناول هذه الفيتامينات قبل الغداء.

 

شاشة نيوز

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