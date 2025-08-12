الثلاثاء 2025-08-12 05:37 م
 

الملك يحذر من خطورة الخطة الإسرائيلية لترسيخ احتلال غزة

الملك يحذر من خطورة الخطة الإسرائيلية لترسيخ احتلال غزة
الملك يحذر من خطورة الخطة الإسرائيلية لترسيخ احتلال غزة
 
الثلاثاء، 12-08-2025 04:08 م

الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الذي ترأس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في عمان.

اضافة اعلان


وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين، لا سيما في المجال الاقتصادي، بما يحقق المصالح المشتركة.


وبالحديث عن المستجدات في المنطقة، أعاد جلالته التأكيد، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الكافية للحد من معاناة الأهالي.
وأشاد جلالة الملك بجهود الشقيقة مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنصرة الأشقاء الفلسطينيين.


وحذر جلالته من خطورة خطة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر – الكابينت لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها، مؤكدا رفض محاولات تهجير الفلسطينيين بغزة والضفة الغربية أو ضم الأراضي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية وزير السياحة يتفقد سير العمل في مشروع تطوير "قلعة القطرانة"

ت

اقتصاد محلي "غرف الصناعة" تدعو القطاع إلى تجنب العمل خلال فترة الذروة الكهربائية

الوزارة والجمعيات السياحية تتفق على آلية عمل مشتركة للنهوض بالسياحة

أخبار محلية الوزارة والجمعيات السياحية تتفق على آلية عمل مشتركة للنهوض بالسياحة

ب

اقتصاد محلي "تجارة الأردن" تدعو القطاع إلى تخفيف الأحمال الكهربائية ساعات الذروة المسائية

الأردن وسوريا وأميركا يتفقون على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للأزمة السورية

أخبار محلية الأردن وسوريا وأميركا يتفقون على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للأزمة السورية

جلالة الملك عبدﷲ الثاني يلتقي مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني.

أخبار محلية الملك يؤكد خلال لقائه بوزير الخارجية السوري وقوف الأردن إلى جانب السوريين

ل

أخبار محلية ليومي الأربعاء والخميس.. إعلان صادر عن إدارة الترخيص

إعادة محطة تحويل الصبيحي للخدمة

أخبار محلية إعادة محطة تحويل الصبيحي للخدمة



 
 





الأكثر مشاهدة