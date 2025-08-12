الملك يحذر من خطورة الخطة الإسرائيلية لترسيخ احتلال غزة

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الذي ترأس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في عمان.

وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين، لا سيما في المجال الاقتصادي، بما يحقق المصالح المشتركة.



وبالحديث عن المستجدات في المنطقة، أعاد جلالته التأكيد، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الكافية للحد من معاناة الأهالي.

وأشاد جلالة الملك بجهود الشقيقة مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنصرة الأشقاء الفلسطينيين.